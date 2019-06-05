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COLD STONE夏季新品「芒果＋檸檬」超消暑 端午連假第二杯50元

2019-06-05 19:20聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

芒果星球(前)、檸好芒喲(後)售價小杯140元；中杯190元；大杯240元(不含...
芒果星球(前)、檸好芒喲(後)售價小杯140元；中杯190元；大杯240元(不含脆餅)。圖／COLD STONE提供
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夏季氣溫飆升，正是吃冰消暑降溫的旺季。COLD STONE自6月7日起，將夏季水果之王「愛文芒果」創意入冰，再加入法國黃檸檬冰淇淋，每一口酸甜滋味，呈現多種水果奢華組合。COLD STONE同步祭出「夏日新品活動」優惠，凡於6月7日至6月9日三天期間，中杯以上冰淇淋「第二杯50元」活動，喜愛大份量冰品的消費者，6月14日限時1天，推出OURS歡樂桶冰淇淋「買一送一」，即日起各門市開放預購。

COLD STONE看準炎熱夏季，搶眼視覺、清爽口感的冰品最受消費者歡迎，特別以豐富的水果元素顛覆冰淇淋的甜膩既定印象，調配出黃金比例「芒果星球」經典冰淇淋，以愛文芒果雪貝拌入愛文芒果、法國草莓，拌入Q彈寒天晶球，呈現多層次的沁涼口感；另一主打新品「檸好芒喲」經典冰淇淋，嚴選法國新鮮黃檸檬製成，拌入愛文芒果、冰釀香吉士片。業者看準手搖飲每年30億商機，COLD STONE推芒果酷冰茶，以TWININGS英式紅茶為基底，搭配多汁的冰釀香吉士片，讓芒果、檸檬兩種水果帶來消暑的快感。

此外，COLD STONE於全台7-ELEVEN推出2款獨賣話題冰品，以奢華金撞色系打造吸睛外觀，更以銷量熱門前兩名的草莓及巧克力口味為創意開發，分別拌入草莓醬及巧克力醬，推出「巧克力布朗尼酷樂杯」、「草莓起司蛋糕酷樂杯」。特別設計將布朗尼、起司蛋糕放置冰淇淋上，讓消費者可自行拌料，體驗COLD STONE現拌的趣味。

草莓起司蛋糕(左)、巧克力布朗尼(右)酷樂杯，售價95元。圖／COLD STON...
草莓起司蛋糕(左)、巧克力布朗尼(右)酷樂杯，售價95元。圖／COLD STONE提供
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芒果酷冰茶，售價95元。圖／COLD STONE提供
芒果酷冰茶，售價95元。圖／COLD STONE提供
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