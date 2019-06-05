天母人私藏愛店 老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知
最近逛IG，看到原本天母老牌麵包店「全統西點麵包」，又推出了新款芋頭奶酪甜點，圓滾外型相當吸引人，趕緊來一探究竟。
之前曾以側面拍照超浮誇的「芋頭寶盒」橫掃IG，成立30多年的「全統」是一家很特別的麵包店，3家分店都在天母地區一帶開設，主打精緻西點路線，幾乎可以稱為當地老居民的專屬麵包店，也有著當地人才知的「巷子內」美味。
近日推出的新品芋頭奶酪，有著可愛圓滾外型，濃郁奶酪搭配芋頭餡，入口即化。近期還有季節性夏日芒果寶盒推出，一樣屬於精緻甜點，要品嘗美味都需要先作預訂，不然很容易撲空。
既然帶著大家來到「全統」一逛，一定要提到其他的人氣招牌商品。除了之前小編曾經介紹過的芋泥寶盒，各式爆餡生乳捲跟草莓煉乳吐司。尤其是最受芋頭控推崇的「芋泥生乳捲」，是由新鮮芋頭蒸煮後配上北海道鮮奶油，吃得到真實芋頭滋味，鮮奶油不會太過甜膩，相當好入口，真的是芋頭控才知道的美味。
而被許多美食部落客跟IG吃貨激推的「草莓煉乳吐司」，也是相當值得一提的人氣點心。「全統」吐司因為軟Q鬆綿很受歡迎，經常出爐就會搶購一空，尤其是草莓煉乳吐司，堪稱為該店招牌，則被形容為「吃一次就難以忘懷」。吃過草莓吐司的網友形容，這款吐司口感綿密且香氣十足，因為香氣濃郁誘人，經常都會引起網友好奇詢問，對於這個問題，「全統」也特別有說明，「草莓煉乳吐司」使用進口日本草莓煉乳餡，不添加香精及香料，要讓吃貨們放心。
由於「全統西點麵包」每天新鮮製作售完為止，如無預訂，不一定可以買到喜歡的熱賣商品，可以先致電詢問訂購，或上粉絲團查詢。
哪裡吃
全統西點麵包
天母北路店、天母東路店、德行西路店
草莓吐司4片130、乳酪布丁6入360元、芋頭奶酪5入320、芒果寶盒180、芋頭生乳半條250；整條450、芒果生乳半條260；整條480。
售價如有誤植或更動以門市現場實際公佈為準。
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