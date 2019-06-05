設計師珠寶讓新嫁娘 不傷荷包又保有個性
傳統上6月是許多新人互許終身的季節，因此，台灣設計師林曉同也針對這樣的市場需求，打造多款的新系列對戒作品。而有個性的新嫁娘亦可參考名模設計師侍懷鳳的珠寶創作，呈現自己個人風格。
設計師林曉同針對新人們推出了4個新系列的對戒，利用極簡利用極簡的金屬線條交錯設計，細膩地展現在具有立體空間感的婚戒上，象徵著在指間上演幸福好戲。像是「方圓之間」系列就將戒圈兩側區隔出圓弧形角與直角兩種截然不同的表現，透過單圈戒指的簡潔視覺，表達出「天圓地方」的太極兩儀安然共存的概念。或是如以雙環雙色表現流線型曲線的「契合」系列，將可分開的雙環，設計為可相結合的二合一戒指，詮釋就像是兩人從相遇到契合，共同品嘗未來人生的酸甜苦辣的意念。
而設計師侍懷鳳則注重細節與搭配性，加上拿手的幾何設計，推出價格親民的珠寶作品。她表示幾何的東西很好搭配，有特定的角度，讓空間可以互相包容，圓形、三角形也各有態度，乾淨漂亮又摩登。全新經典簡約系列珠寶以18K玫瑰金製作，共近30件新品，戒指就佔了泰半，特殊鑲嵌法使戒指側面看起來像朵朵小花，戒指同樣滿藏組搭樂趣。金錐戒指可以搭配鑲嵌紅寶的公主茉莉戒指，空出的錐形空間剛好讓給另枚戒指的紅寶石，角度巧妙契合；鑲嵌Akoya珍珠的愛麗兒珍珠戒、茉莉珍珠開口戒也都以跳脫傳統的方式製作，個性化的設計與鑲法，時髦又討喜。
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