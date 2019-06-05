想吃日本道地食物不必出國！「日本食遊」網購平台6月26日上線

2019-06-05 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



「日本食遊」攜手日本農協及地方名店，蒐羅日本各地珍寶級食品好物。圖／日本食遊提供 分享 facebook

日本向來是台灣人最愛的旅遊之地，去年就有超過450萬人赴日，台灣觀光客在日本消費超過5,800億日幣，名列世界第3，各大百貨也經常舉辦日本物產美食展，看好台灣電商發展蓬勃，日商株式會社meg攜手日本農協及各地名店打造「日本食遊」網購平台，6月26日中午12點正式開賣，全站囊括米、拉麵、飲料、生鮮蔬果、零食加工品等8大種類，特色拉麵調理包、青森干貝、北海道米等日本道地食品只要動動手指就能買。

日商株式會社meg代表取締役林克宜表示，雖然台灣人喜愛去日本旅遊，在當地的消費實力也相當雄厚，但最常去的還是東京、京都、大阪、北海道，「日本食遊」購物平台的宗旨並不是要賣日本最有名的東西，而是希望許多大家並不知道的日本在地好物帶來台灣，在網站上也會以專題形式介紹生產達人的心意、故事與堅持，讓消費者在購物的同時也能更了解日本的飲食與地方文化，開站首年目標希望締造600萬營業額、吸引超過2～3萬會員加入，台灣是海外首站，預計2年後也將進軍新加坡、香港。

因食品與農產品有保存期限，因此「日本食遊」購物平台將採取預約販售的模式，等匯集一定的訂單數後再統一採購，盡量不留庫存，讓消費者可以吃到最新鮮的食物；全站商品皆為日幣金額顯示，但結算時會顯示台幣做為參考。

日商株式會社meg在日本創立已超過20年，除了出口日本農特產品，也積極於海外舉辦日本物產展、拍攝日本觀光介紹影片和影劇，累積許多地方政府、各地農協及廠家資源。「日本食遊」全權由日商株式會社meg經營，嚴選具有特色及時代故事的農特產和頂級好物商品，並與台灣筑胤有限公司合作，設立當地物流據點，由日本各地直送來台，不透過盤商，提供更直接的服務及更具競爭力的商品，也會以預購方式販售即將進入產季的精緻日本農產品。

「日本食遊」開站首波亮點商品聚焦於北海道米、特色拉麵、青森干貝，像是夢之美米、福臨米、七星米都是北海道有名的白米品牌，即使相同的品種也會因為產地不同而有不一樣的口感，「日本食遊」將提供6種不同的北海道米；特色拉麵包括具有專利特殊製法的寒干系列拉麵，重現與生麵相似的美味口感，半生麵系列拉麵運用特殊製法，可以長期保存達90～100天，「日本食遊」提供23種老舖名店監修、台灣市面少見的方便調理包，讓消費者在家也能重現日本有名的拉麵風味；陸奧灣的干貝使用產於自然的雉貝，養殖於八甲山系與白神山地的豐富清流，肉質清甜飽滿，自用送禮兩相宜。