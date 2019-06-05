中華職棒30周年慶！家樂福獨賣象龍虎獅隊吉祥物圖樣臺虎紀念啤酒禮盒

2019-06-05 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



夏日啤酒銷量隨著氣溫攀升而增加，家樂福網羅50個國家品牌、500多款啤酒上架，其中有85款屬於新上市與獨家推出，即日起至6/18推出「家樂福啤酒博覽會」，搭配經典或創新口味的零食、佐食等，提供消費者更多新選。

家樂福表示，今年以台灣為主要推薦啤酒，例如熱銷款:金色三麥啤酒、北台灣啤酒、金車柏克金、傳奇精釀、台啤等，近期女性最愛「台啤果微醺啤酒」也是人氣新上架，而其中「柏克金烘培麥香窖藏啤酒」更是獨家上架推出。

進口品牌首推比利時啤酒，嚴選16款由全球2大指標啤酒評分網站Ratebeer(Rb)&Beeradvocate(Ba)公布Rb91~Rb100 / Ba4.13~Ba4.5分評價比利時高分啤酒。精釀代表品牌則有「台灣傳奇精釀啤酒」與澳洲精釀熱銷款「小天使啤酒」。至於女性喜愛的調酒則以沙瓦、Highball、Chu-hai為主題的微醺推薦，新款上架「日本居酒屋衡丁檸檬沙瓦」、「日本Sangaria氣分Chu-Hi」、「日本Sapporo沙瓦」、「夏日蜜蘋果酒西瓜口味」等超過20款。

最特別的是歡慶中華職棒30周年，特與中華職棒合作的「臺虎精釀中華職棒30周年啤酒禮盒」，內有4罐印有象、龍、虎、獅元老級球隊吉祥物圖樣設計及印有中華職棒30的logo啤酒杯1支，全台限量1,500盒售完為止。此外，6/8~6/16連續2周的周六及日，在全台4間指定家樂福分店舉辦親子同樂小小棒球員體驗活動，還有球迷最愛中華職棒明星對抗賽將於家樂福FACEBOOK官方粉絲團舉辦門票贈送活動。

搭配的零食與小食推薦，除了家樂福獨家推出的卡迪那與拿坡里披薩聯名「墨西哥嗆辣披薩口味」，還有「樂事海唐辛子口味」、卡滋爆米花與泰山聯名「焦糖仙草蜜風味爆米花」、「孔雀香酥脆鼎王麻辣鍋口味」等。熟食區則有18道聚會派對小點心，像是人氣新品「十八匠作糖燻鳳爪」、採用東港在地海域野生白玉蝦烘炸的「鹹酥玉晶蝦」、「泰式涼拌檸檬蝦」等。微波系列包括有卜蜂系列微波商品雞翅、韓式無骨鹹酥雞、雞塊等推薦。

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