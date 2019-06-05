來涵碧樓搭遊艇、啖美食 刻畫新人專屬記憶
大環境不緊氣，低薪情形困擾年輕族群，但父母之命媒妁之言，婚姻大事不可耽誤，如何聰明省錢辦婚禮考驗大家智慧。涵碧樓看準商機，推出全新「花嫁專案」，即日起至6月30日，滿額達台幣25萬元，加碼贈婚禮微電影體驗房，包括庭園別墅乙晚、新人婚前保養SPA乙次，市價高達37000元。
涵碧樓日前舉辦「2019婚禮體驗日」，邀請30對準新人參與盛會，此次找來專業演員以「愛情囍劇」貫穿全場，活動當天星光露台舉辦盛大迎賓酒會，現場演出倆人偶遇場景，回味初識時的甜蜜時光，再前往鏡面水廊享用小食，觀賞浪漫戀愛故事，度過美好午後時光；伴隨夕陽西下，庭園別墅奏起悠揚樂章，專屬燭光晚餐拉開序幕，大快朵頤後步入池畔茶館欣賞文定展演，最後新人於蔣公碼頭乘上遊艇出航，象徵步上紅毯，幸福啟程。
一場優質婚禮「美食」不可少，在涵碧樓主廚領軍下，以精緻饗宴為活動劃上完美句點，現場準備抽獎活動，由總經理伍錦翰親自抽出幸運新人，送出總價值超過48萬元大禮，首獎為市價27萬的婚禮專案，內含日月潭涵碧樓庭園雙房別墅乙晚、婚前派對、雙人SPA、青島涵碧樓4天3夜蜜月住房及東方遊艇提供的月牙灣遊艇證婚，為新人送上誠摯祝福。
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