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願景／給孩子藝術想像翅膀 法藍瓷資助偏鄉校30萬元

2019-06-05 18:11聯合報 記者郭琇真 ╱即時報導

睽違2年，長期關注偏向藝文教育的法藍瓷再度啟動想像計畫，有別過去單日或兩日的藝文活動，今年計畫轉型為深耕校園，預計資助5所偏遠地區和非山非市的國中小學，每所30萬元的想像基金，打造具有影響力和永續性的術科課程。提案申請將於6月17日起跑，9月30日截止。

2012年法藍瓷啟動想像計畫，舉辦4屆以來，共資助28組計畫團隊，深入偏鄉學校，開設攝影、音樂等領域的活動，讓孩子感受藝術人文之美，像這些年投入改造教科書有成的「美感細胞」團隊就曾獲得法藍瓷的資助。

暫停2年後，今年計畫決定轉型，資助對象由藝文團隊轉向學校，法藍瓷首度與為台灣而教Teach For Taiwan、鹿樂平台等關注偏鄉教育的單位合作，聯合報系願景工程為媒體合作夥伴，希望此計畫能讓更多需要資源的偏鄉老師們知道。

畢卡索曾言：「每個孩子都是藝術家，問題是如何維持這些藝術家長大。」法藍瓷總裁陳立恆今引用畢卡索名言表示，藝術是想像力和表達力的延伸，長期以來教育體制輕忽藝術課程的重要，尤其偏鄉孩子的文化刺激相對更少，為此法藍瓷今年很注重想像計畫能否往下傳遞，希望能為台灣培養出下一個曾多次為雲門舞集編舞的排灣族知名舞者布拉瑞揚。

計畫專案經理黃圭加表示，今年計畫對象以偏遠地區和非山非市的國中小學為主，提案範圍限定體育、藝術、音樂三領域，有意提案的學校團隊可針對學校既有的課程進行強化跟改造，法藍瓷希望能深入學校，媒合學生、老師、教學資源三方面，打造具有影響力和永續性的術科課程。

此計畫將分資格、書面和決選共三階段審查，入選的5所學校團隊，須在108學年下學期執行提案計畫，詳細資訊可洽https://project-imagination.org/。

法藍瓷今邀請新北市金山國小舞蹈社表演，為計畫開幕。記者／郭琇真攝影
法藍瓷今邀請新北市金山國小舞蹈社表演，為計畫開幕。記者／郭琇真攝影
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法藍瓷想像計畫將於6月17日起跑、9月30日截止。記者／郭琇真攝影
法藍瓷想像計畫將於6月17日起跑、9月30日截止。記者／郭琇真攝影
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法藍瓷偏鄉教育畢卡索
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