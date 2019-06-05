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站著吃烤肉！韓國「新村」6／5首賣第1餐　200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02聯合報 記者陳睿中╱即時報導

來自韓國的「新村站著吃烤肉」，已於6月5日開始試營運，首次在台對外販售。中午開店之前，就已經可見到門口長長的排隊人龍準備嘗鮮。業者表示，試營運期間每日限量供應500份肉品，首日中午的200份肉已銷售完畢，晚餐時段會再供應300份。

創業於1953年的新村，因戰後物資條件不佳的大環境，造就出顧客圍著汽油桶、站著用餐的習慣，也成為最大特色。而且店內僅提供一種烤肉，顧客需自行購買白飯或泡菜前來搭配。新村站著吃烤肉台灣首店，鄰近台北捷運市政府站商圈，擁有大片的落地窗環境。除延續韓國的鐵桶、站著吃文化，台灣店額外販售有韓式泡菜、海苔、醃蘿蔔、醃黃瓜等小菜與白飯，售價25～35元，民眾不需於他處購買。

礙於韓牛尚無法進口，所以台灣新村未提供烤韓牛骨，僅提供「澳洲牛肝連」一種料理，每人份重6盎司，售價390元（無服務費）。在烤爐上燒烤、切塊之後，就可以搭配與本店同步的蒜頭烤肉醬或常溫沾醬食用。站著邊烤邊吃，也有另一種特殊的風味。

目前新村站著吃烤肉仍在試營運階段，營業時間自中午11:30至凌晨2:00。試營運期間，每晚20:00至22:00來店可再加贈燒酒。業者也透露，原估計試營運2週，但目前仍會進行調整，實際正式開幕時間會再另行公佈。

「澳洲牛肝連」每條重6盎司，每份390元。記者陳睿中／攝影
「澳洲牛肝連」每條重6盎司，每份390元。記者陳睿中／攝影
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食用時可搭配蒜頭烤肉醬或常溫沾醬增添滋味。記者陳睿中／攝影
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試營運首日，已可見到長長的排隊人龍。記者陳睿中／攝影
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新村延續韓國店傳統，導入鐵桶型烤爐、站著吃的文化。記者陳睿中／攝影
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現烤的「澳洲牛肝連」。記者陳睿中／攝影
現烤的「澳洲牛肝連」。記者陳睿中／攝影
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店內販售有韓式泡菜、海苔、醃蘿蔔、醃黃瓜等小菜與白飯，售價25～35元。記者陳睿...
店內販售有韓式泡菜、海苔、醃蘿蔔、醃黃瓜等小菜與白飯，售價25～35元。記者陳睿中／攝影
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