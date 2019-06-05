嚮往夏天的雪寶來了！ETUDE HOUSE「雪寶限定防曬系列」超萌登場

2019-06-05 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



《冰雪奇緣》中的雪寶是一個嚮往在夏天盡情玩耍的雪人，但是他在夏天會融化，這個夢想彷彿遙不可及。韓妝品牌ETUDE HOUSE讓雪寶的願望成真，推出防曬面具～雪寶限定系列，三款商品針對不同場域提供適合的使用劑型，搭配超萌的雪寶包裝，讓雪寶也能在夏日歡樂登場，同時象徵清爽雪白不融化。

ETUDE HOUSE指出，消費者採購防曬品的首要條件為清爽不黏膩，其次是需要高防曬係數抵禦豔陽攻擊，今年新推出防曬面具～雪寶限定系列包括防曬面具～水潤透嫩凝膠，可以全身使用補給水分，搭配SPF50的高防曬係數，適合交替進出冷氣房與戶外的人；防曬面具～輕透防曬棒適合戶外運動愛好者，質地不黏膩，揮汗時只需要轉開即可塗抹、不需用手推抹，更加方便；防曬面具～提光飾底乳則是專為素顏愛好者所設計，清透的潤色效果，兼顧好氣色與防曬。

此外，ETUDE HOUSE也推出新款10色眼影－普羅旺斯薰衣草眼彩盤，以浪漫的薰衣草色系為主，另搭配粉、咖啡等實用色，可打造溫和柔美或神祕妝感。