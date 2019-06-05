迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火 2019-06-05 17:26
聯合報 記者
吳曉涵
╱即時報導
發表秋冬全新配件系列，充滿童趣和神話意味的圖騰與色彩與創新面料的嘗試，將經典包款、鞋子、 愛馬仕 等單品妝點出繽紛搶眼的造型，仿佛帶領大家進入一個被想像力包圍的奇幻世界。 圍巾
嶄新推出的包款部分，靈感來自筆記本的Sac À Fermoir系列皮包，結合Epsom小牛皮、Hunter 母牛皮與Swift小牛皮3種皮革，正面看來外型硬挺俐落，側面柔軟皮革則是讓乘裝的空間更有彈性，還特別以皮革包覆旋轉式金屬軸棒打造翻蓋結構，提高使用上的便利性，有兩種尺寸可選擇。以愛馬仕第三代傳人埃米爾愛馬仕（Émile Hermès）三女兒命名的Simone Hermès系列Barénia Faubourg小牛皮包，像是手風琴外觀的3層隔袋包身，搭配整圈環繞的皮革背帶，就像是重現拎在手上的一捆書本，同時滿足肩背、掛在手肘及勾在手腕上等多種用法。
經典包款也換新面貌，當初在秀上一曝光就備受熱議的Lindy Mini系列Swift小牛皮包，迷你尺寸不但精緻可愛，更特別加長了背帶，既能肩背也能跨肩斜背。柏金包系列首次以羊毛氈材質拼接Swift小牛皮打造，重量更加輕盈。小巧的凱莉包Kelly Danse可以肩背之外更能化身後背、腰包，增添造型搭配變化，背帶起來更加年輕率性。
人氣商品絲巾系列，依然圍繞著愛馬仕熱愛的動物主題。無論是藝術家Alice Shirley所繪的張嘴露牙暴龍、Robert Dallet筆下的山貓等，都活靈活現呈現出動物的情緒與生命力。全新推出的水洗絲巾，則是主打柔軟的手感與仿古色澤。Brides de Gala Shadow圖紋印花斜紋真絲方巾，更以全新手法重新詮釋Hugo Grygkar在1957年創作的Brides de Gala圖樣，透過多層堆疊的彩色光暈，製造奇妙的視覺效果。
為了呼應今年的年度主題，荷馬史詩中的神獸像是龍、飛馬也是本季重點元素，象徵自由的翅膀出現在高跟鞋與休閒鞋、別針上，而Bolide 1923系列Chimères Dragon圖紋刺繡包款就以龍做主題，更首次運用「簇絨」工藝在皮革繡上圖紋後再將其表面刮平，觸感宛如天鵝絨般細緻。男士系列的真絲領帶同樣也能見到龍與飛馬的身影。
Simone Hermès系列Barénia Faubourg小牛皮包，38萬2,800元。圖／愛馬仕提供 分享 Bolide 1923系列Chimères Dragon圖紋刺繡Togo小牛皮旅行包，48萬4,200元。圖／愛馬仕提供 分享 象徵自由的翅膀出現在高跟鞋與休閒鞋上。記者吳曉涵／攝影 分享 Dragon Flash圖紋印花 7公分厚真絲領帶，7,800元。圖／愛馬仕提供 分享 Aaaaargh!圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾100 x 100 公分，28,700元。圖／愛馬仕提供 分享 Boucles et Galons du Tsar圖紋印花斜紋真絲水洗方巾 90 x 90 公分，17,700元。圖／愛馬仕提供 分享 Birkin系列羊毛氈與Swift小牛皮拼接皮包，34萬8,200元。圖／愛馬仕提供 分享 Talismans系列磨砂鍍鈀飾面鍍銀金屬翅膀別針，5,700元。圖／愛馬仕提供 分享 小巧的凱莉包Kelly Danse可以肩背之外更能化身後背、腰包，增添造型搭配變化，背帶起來更加年輕率性。記者吳曉涵／攝影 分享 愛馬仕發表秋冬配件系列。圖／愛馬仕提供 分享 Lindy Mini系列Swift小牛皮包，20萬7,600元。圖／愛馬仕提供 分享 Simone Hermès系列Barénia Faubourg小牛皮包，像是手風琴外觀的3層隔袋包身，搭配整圈環繞的皮革背帶，就像是重現拎在手上的一捆書本。圖／愛馬仕提供 分享 Jumping系列Jungle love圖紋印花小牛皮長靴，99,300元。圖／愛馬仕提供 分享 靈感來自筆記本的Sac À Fermoir系列皮包，結合Epsom小牛皮、Hunter 母牛皮與Swift小牛皮3種皮革，正面看來外型硬挺俐落，側面柔軟皮革則是讓乘裝的空間更有彈性。圖／愛馬仕提供 分享 Brides de Gala Shadow圖紋印花斜紋真絲方巾 90 x 90 公分，16,000元。圖／愛馬仕提供 分享 愛馬仕發表秋冬配件系列。圖／愛馬仕提供 分享 Sac À Fermoir系列皮包，20萬7,600元。圖／愛馬仕提供 分享 愛馬仕發表秋冬配件系列。圖／愛馬仕提供 分享
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