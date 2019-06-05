迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



愛馬仕發表秋冬全新配件系列，充滿童趣和神話意味的圖騰與色彩與創新面料的嘗試，將經典包款、鞋子、圍巾等單品妝點出繽紛搶眼的造型，仿佛帶領大家進入一個被想像力包圍的奇幻世界。

嶄新推出的包款部分，靈感來自筆記本的Sac À Fermoir系列皮包，結合Epsom小牛皮、Hunter 母牛皮與Swift小牛皮3種皮革，正面看來外型硬挺俐落，側面柔軟皮革則是讓乘裝的空間更有彈性，還特別以皮革包覆旋轉式金屬軸棒打造翻蓋結構，提高使用上的便利性，有兩種尺寸可選擇。以愛馬仕第三代傳人埃米爾愛馬仕（Émile Hermès）三女兒命名的Simone Hermès系列Barénia Faubourg小牛皮包，像是手風琴外觀的3層隔袋包身，搭配整圈環繞的皮革背帶，就像是重現拎在手上的一捆書本，同時滿足肩背、掛在手肘及勾在手腕上等多種用法。

經典包款也換新面貌，當初在秀上一曝光就備受熱議的Lindy Mini系列Swift小牛皮包，迷你尺寸不但精緻可愛，更特別加長了背帶，既能肩背也能跨肩斜背。柏金包系列首次以羊毛氈材質拼接Swift小牛皮打造，重量更加輕盈。小巧的凱莉包Kelly Danse可以肩背之外更能化身後背、腰包，增添造型搭配變化，背帶起來更加年輕率性。

人氣商品絲巾系列，依然圍繞著愛馬仕熱愛的動物主題。無論是藝術家Alice Shirley所繪的張嘴露牙暴龍、Robert Dallet筆下的山貓等，都活靈活現呈現出動物的情緒與生命力。全新推出的水洗絲巾，則是主打柔軟的手感與仿古色澤。Brides de Gala Shadow圖紋印花斜紋真絲方巾，更以全新手法重新詮釋Hugo Grygkar在1957年創作的Brides de Gala圖樣，透過多層堆疊的彩色光暈，製造奇妙的視覺效果。