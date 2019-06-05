收藏鐘表史經典萬元起標 邦瀚斯拍賣登月表受矚目

2019-06-05 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



國際拍賣行邦瀚斯（BONHAMS）推出亞洲拍賣歷來最大型跨品牌時計收藏──「世紀系列珍藏：百年時計」，首批共310件藏品將於6月12日「香港鐘表專拍 2.0」登場上拍。全系列逾1,000件拍品都是來自單一藏家自少年時代開始耗時40多年的收藏，藏品包括自1920年代以來各時代最具工藝及美學代表性的重要作品，範疇涵蓋腕表、時鐘、鋼筆及有關紀念品，囊括百達翡麗、勞力士、歐米茄 （Omega）、豪雅（Heuer）、浪琴（Longines）、摩凡陀（Movado）及宇宙（Universal）等經典表廠，並自即日起至6月12日止於香港邦瀚斯藝術廊免費參觀。