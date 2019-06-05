收藏鐘表史經典萬元起標 邦瀚斯拍賣登月表受矚目
國際拍賣行邦瀚斯（BONHAMS）推出亞洲拍賣歷來最大型跨品牌時計收藏──「世紀系列珍藏：百年時計」，首批共310件藏品將於6月12日「香港鐘表專拍 2.0」登場上拍。全系列逾1,000件拍品都是來自單一藏家自少年時代開始耗時40多年的收藏，藏品包括自1920年代以來各時代最具工藝及美學代表性的重要作品，範疇涵蓋腕表、時鐘、鋼筆及有關紀念品，囊括百達翡麗、勞力士、歐米茄 （Omega）、豪雅（Heuer）、浪琴（Longines）、摩凡陀（Movado）及宇宙（Universal）等經典表廠，並自即日起至6月12日止於香港邦瀚斯藝術廊免費參觀。
每件藏品都各有故事。封面拍品是被稱為「第一只登月腕表 」的一枚罕見1969 年限量紀念版歐米茄Speedmaster Professional。1969年美國阿波羅 11號太空人艾德林（Buzz Aldrin）及阿姆斯壯（Neil Armstrong）代表人類首次踏上月球表面時都配戴了歐米茄Speedmaster腕表，而這枚腕表正是當年為紀念成功登月成功打造的特別限量版，如今適逢人類登月50週年之時初登拍場，別具意義。而橫跨過去100年每個年代至今之鐘表發展史，每個時代的代表性經典也都在藏品之列，包括20年代的第一代蠔式Oyster表殼腕表、20年代著名的勞力士醫生表，以及40年代的朗格飛行員精鋼腕表等，拍品估價最低11,000元起。
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