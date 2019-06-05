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辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

零食控最愛！夏季「異國美食展」限期3週快閃台北三創

2019-06-05 17:07聯合報 記者徐力剛╱即時報導

炎炎夏日到來，來碗消暑冰品、大嗑零食，將日常煩惱拋到九霄雲外，開啟度假模式。三創生活園區「異國美食展」即日起至6月26日限期開跑，找來12家廠商共襄盛舉，包括AMANDIER雅蒙蒂、康喜軒、井村屋、以利泡泡冰、韓味不二、BEER TALK、楗康盒子、9wishes、阿江師金門牛肉乾、澧瀜號、伽耶國及象印等，帶給消費者全新購物體驗。

此次「異國美食展」坐落1樓十二立方展區，開放空間搭配科技感裝飾，宛如置身未來展館，當中以「AMANDIER雅蒙蒂」吸睛度最高，多款造型IP商品吸引粉絲搶購，人氣商品「戽斗星球系列爆米花筒」有7種造型，圓型鐵桶印製逗趣動物造型，內含酥脆爆米花，深受大小朋友喜愛；另款「卡納赫拉的小動物蛋捲禮盒」粉色外盒色澤鮮豔，初嘗雞蛋清香充斥口中，鬆脆口感令人愛不釋口。

三峽名店「康喜軒金牛角」同步進駐展區，特製牛角麵包扎實帶勁，現場販售古早味、菠蘿、金黃奶酥、黑糖麻糬、巧克力甜心、相思紅豆、抹茶百香、極品咖啡等口味，提供消費者多樣化選擇，為保證產品質量強調手工製作，新品「抹茶百香」金牛角，抹茶外皮包裹自製百香果內餡，酸甜風味有戀愛感。店家建議常溫2天、冷藏7天內品嘗滋味最佳。

零食愛好者不可錯過韓國直送「螃蟹餅乾」，餅乾加入青陽辣椒調味，一口咬下脆中帶香，麻辣滋味延舌尖擴散，讓人欲罷不能。韓國人氣品牌「韓味不二」限定飲品「蜜桃荔枝牛奶」詢問度爆棚，今年4月引進台灣至今銷量突破2000箱，目前僅在各大韓國食品展販售，入口濃郁荔枝、水蜜桃香氣直竄腦門，微甜風味深受孩童喜愛。想品嚐不同風味饕客，可先置於冷凍庫，再以剪刀剪開擠出食用，創造雪糕般綿密口感。

來自日本的冰點心專家「井村屋」販售白玉抹茶冰淇淋、白玉紅豆牛奶冰淇淋、蕨粉麻糬冰淇淋及黑蜜麻糬冰淇淋、白玉紅豆摩納餅及白玉抹茶摩納餅等6款品項，成立於明治22年的井村屋，2015年正式進入台灣市場，先前創下18天銷售額突破台幣70萬佳績，成為冰品界明日之星；季節限定款「草莓白玉冰淇淋」、「芒果白玉冰淇淋」綿密冰品與新鮮水果，帶給味蕾多層次感動。充滿濃濃台味的「以利泡泡冰」距今64年歷史，以招牌「花生花豆」口味最受歡迎，香濃花生佐以花豆享用，別有一番滋味。

韓國展限定「蜜桃荔枝牛奶」，優惠價600元/3組。記者徐力剛/攝影
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「戽斗星球系列爆米花筒」造型逗趣可愛，售價250元/罐。記者徐力剛/攝影
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聰明海苔片（芝麻味）單包60元，3包100元。記者徐力剛/攝影
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以利泡泡冰「情人果」風味，清爽無負擔。記者徐力剛/攝影
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「卡納赫拉的小動物蛋捲禮盒」自用送禮兩相宜，售價59元/盒。記者徐力剛/攝影
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井村屋季節限定商品「草莓白玉冰淇淋」、「芒果白玉冰淇淋」，優惠價78元/個。記者...
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「AMANDIER雅蒙蒂」櫃位販售大量IP聯名商品，吸引粉絲搶購。記者徐力剛/攝...
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抹茶百香金牛角夾入自製「百香果」內餡，口感酸中帶甜。記者徐力剛/攝影
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「康喜軒金牛角」8款熱銷品項，售價40元/個。記者徐力剛/攝影
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螃蟹餅乾「青陽辣椒」口味，深受嗜辣者喜愛。記者徐力剛/攝影
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