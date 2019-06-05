日本賞豚必去！熊本天草「早崎海峽」搭船追海豚 飛旋跳躍超萌

2019-06-05 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



若喜歡海洋生物，又想出國旅行，就必去天草外的早崎海峽追海豚。早崎海峽因有豐富沙丁魚群，且沒有鯊魚等天敵，因此固定有200多隻海豚棲息，在這裡，不僅能在船上近距離欣賞海豚飛旋跳躍可愛模樣，還能看到海豚們爭相與船競速，相當適合全家大小一起去。

早崎海峽海峽位於天草與長崎之間，棲息著約200多隻南半道海豚，由於少了天敵鯊魚的攻擊，再加上該海域的沙丁魚群豐富，所以與其他海豚不同，早崎海峽的海豚不會離開該海域前往其他海域覓食，因此只要出海前往早崎海峽，據說有高達98%的機率可以看到跑上來換氣的海豚。

由於早崎海峽的海豚過著群居生活，我們從碼頭出發，開了約40分鐘船才發現海豚們的蹤跡。老遠就能看到海豚三五成群的浮上水面換氣，愈來愈靠近海豚時，船上的乘客不約而同屏住呼吸，生怕吵鬧聲音嚇走海豚。當船慢慢靠近，偶而看到海豚飛旋跳躍，還有些海豚見到船靠近，玩性大起，追著船玩。

海豚依據種類不同，習性也有很大差別，當我們在船上看著接近船隻的海豚們，有些身上傷痕累累，皮膚不像百科全書圖片上見到的如此光滑，儘管該片海域沒有天敵，但共同生活的海豚多，總有戰鬥爭取領導權的時候，這時候牠們會用牙齒互咬確認地位，這也難怪牠們身上充滿各種刮痕。

整趟賞豚體驗大約2小時左右，船隻離去時加速前進，還有不少隻海豚與船競速。除了欣賞海豚可愛模樣外，附近雲仙岳和天草的美麗景色，山海之間有個雲霧環繞，彷彿置身仙境，令人難忘。

如果你想去：

交通資訊：搭乘中華航空高雄飛往熊本「三熊友達號彩繪機」，每周二、五、日往返，即日起到6月底前來回未稅7,000元有找。可從熊本市區出發，駕車前往大約1小時半到2小時左右即可抵達。

賞豚相關資訊：

地址：熊本縣上天草市松島町合津6215-22(天草4號橋邊)

時間：上午10點、下午1點及3點