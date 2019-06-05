親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

影／米其林星級餐廳驚艷現蹤桃機2航廈美食街

2019-06-05 17:04聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場第2航廈地下室美食街重新招標更換廠商，經過5個多月的裝潢整修，5日下午重新開幕，引進米其林星級餐點進駐服務。交通部長林佳龍期盼美食街能夠吸引旅客提前到機場，品嚐台灣特色小吃及各國美食後再搭機，行銷台灣。

新的美食街命名為「美味旅圖」，由義美吉盛經營。交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等來賓，與桃園機場公司董事長王明德、總經理林祥生出席開幕儀式，並參觀品嚐各個餐飲櫃位的特色餐點。

林佳龍致詞時表示，桃園機場每年旅運量突破4600萬人次，人潮就是錢潮，相信未來機場的美食街能行銷台灣，讓台灣美食更國際化，也吸引旅客提前到機場台灣或各國美味。

鄭文燦市長指出，桃園機場曾因牛肉麵貴又難吃遭批評，美食是台灣的特色，近年機場公司重新空間活化，希望未來機場的美食街，能成為機場捷運沿線另一個特色景點。

義美食品公司董事長高志明表示，義美公司基於照顧本土的理念，美食街員工待遇比其他相關產業多出20％，未來也將延續關懷本土農產品的作法，持續生產高品質食品，提供進出國門旅客更高品質的餐飲服務。

桃園機場公司指出，第2航廈地下室美食街營業面積擴大到2400平方公尺，餐飲櫃位也由先前的15個增加至21個，包括引進來自新加坡米其林1星級的了凡油雞飯，還有本土餐飲義美見學、皇家傳承、六寶雲吞麵、95鐵板雙燒、8號眷村、高川鰻食堂、小南門、老媽拌麵、呷七碗、鬍鬚張及12 MINI等在地台灣美食，外國餐飲部分有富山黑拉麵、牛丁次郎坊、韓式、泰式、星巴克、麥當勞、COMEBUY及米哥烘培坊等，讓旅客或消費者有多樣化選擇。

桃園機場第2航廈地下室美食街5日重新開幕，由交通部長林佳龍（左四）及桃園市長鄭文...
桃園機場第2航廈地下室美食街5日重新開幕，由交通部長林佳龍（左四）及桃園市長鄭文燦（右四）等人共同主持開幕儀式。記者陳嘉寧／攝影
分享
桃園機場第2航廈地下室美食街5日重新開幕，交通部長林佳龍（右）及桃園市長鄭文燦（...
桃園機場第2航廈地下室美食街5日重新開幕，交通部長林佳龍（右）及桃園市長鄭文燦（左二）一起推介米其林星級餐廳的餐點。記者陳嘉寧／攝影
分享
桃園機場第2航廈地下室美食街5日重新開幕，交通部長林佳龍（右）及桃園市長鄭文燦（...
桃園機場第2航廈地下室美食街5日重新開幕，交通部長林佳龍（右）及桃園市長鄭文燦（右二）參觀特別為端午節準備的各國特色粽子。記者陳嘉寧／攝影
分享

桃園機場林佳龍
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

平價時尚「夏」折扣開跑！ 時尚單品最低只要百元起

2019-06-05 14:24

「日式納涼」新體驗！日勝生加賀屋還有「納涼餐」

2019-06-05 15:05

願景／給孩子藝術想像翅膀 法藍瓷資助偏鄉校30萬元

2019-06-05 18:11

站著吃烤肉！韓國「新村」6／5首賣第1餐　200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

嚮往夏天的雪寶來了！ETUDE HOUSE「雪寶限定防曬系列」超萌登場

2019-06-05 17:47

迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26

收藏鐘表史經典萬元起標 邦瀚斯拍賣登月表受矚目

2019-06-05 17:17

捨不得切！熊大、兔兔「大頭蛋糕」超萌曝光 少女融化

2019-06-05 17:10

零食控最愛！夏季「異國美食展」限期3週快閃台北三創

2019-06-05 17:07

日本賞豚必去！熊本天草「早崎海峽」搭船追海豚 飛旋跳躍超萌

2019-06-05 17:06

起司、巧克力爆漿狂流太想吃～Kiehl’s限時甜點＋氣泡飲買一送一全台巡迴，太慢吃不到！

2019-06-05 16:45

準新娘奚夢瑤穿FENDI早秋 在奇異色彩中綻放光彩

2019-06-05 16:37

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

寶格麗推出全新話題包款 Selina任家萱「真的被美到了！」

2019-06-05 15:52

「吃超商減肥法」7-ELEVEN隱藏版三餐菜單趕快儲存

2019-06-05 15:49

五、六年級生限定 那些年一起追的武俠偶像

2019-06-05 15:49

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33

端午節連假百貨放風趣！ 看戲玩立蛋小孩大人都喜歡

2019-06-05 14:47

端午小旅行 親子「遊」看頭

2019-06-05 14:47

85度C酷夏推網美系清涼氣泡飲 芋頭鮮奶6/15-18再衝第二杯半價

2019-06-05 11:19

6月15日正式開幕！來蘋果旗艦店Apple信義A13 感受在地創作力

2019-06-05 09:58

為何丹寧褲穿來穿去還是「原色」最對味？掌握這 4 個穿搭技巧 人人都是六叔、藤原浩！

2019-06-05 09:07

滿滿魚肉的散壽司、酸甜海鮮涼卷！ 爭鮮×World Gym聯名「清爽系餐盒」

2019-06-05 00:32

對抗夏天臉上「土石流」 蘭蔻零粉感粉底棒持妝24小時，輕鬆畫出法式絕美彩妝

2019-06-04 21:36

貝拉哈蒂德時尚火力全開！深V禮服、比基尼超性感 褲裝也很帥

2019-06-04 20:15

櫃姐狂推口紅新品！ 「阿拉丁」茉莉公主色搶翻、3INA唇膏自由搭超潮

2019-06-04 19:40

SOGO復興館「地下經濟」變身 打造種類最多食品商場

2019-06-04 19:40

網購強攻美妝市場！ 蘭蔻、碧兒泉男仕線上旗艦館登場推獨家優惠

2019-06-04 18:49

IG芋頭控推「食芋堂泡芙」皮超酥、芋泥內餡爆漿土石流

2019-06-04 18:49

愛買開賣30款團購夯品！福源花生醬胖胖酥、銷魂豆干堡...都進場

2019-06-04 18:46

飯店自助吧推豐年祭餐點抗暑 小米入菜作端午粽

2019-06-04 18:14

精品折扣殺破5折！全館滿3千送3百SOGO歷年最強回饋年中慶出招了

2019-06-04 18:07

戴著祖母葛瑞絲凱莉的鑽石項鍊嫁了！ 摩納哥皇家低調大喜事

2019-06-04 17:26

彩色絨毛字母超可愛！ Tory Burch早秋新包登場

2019-06-04 17:21

文青石頭火鍋「石研室」進駐南港 整隻雞腿先煎後炒再煮鍋

2019-06-04 17:13

大陸第一位！蔡徐坤登Prada廣告 英文名吊飾賣到缺貨

2019-06-04 16:55

熊本熊今年3月「正名」！必去熊本部長辦公室 參訪遊客台灣人最多

2019-06-04 16:42

Chaumet新形象廣告曝光 人妻宋慧喬一樣超「仙」 的

2019-06-04 16:16

90分鐘調酒免費喝到飽！乾杯慶祝20歲 啤酒升級「公升」巨無霸杯

2019-06-04 16:01
看更多

熱門文章

吳德榮：下周梅雨季鋒面 影響時間強度甚過之前鋒面

2019-06-05 07:24

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？友笑「白痴」

2019-06-05 09:40

影／世界環境日 環團公布全台最噁土地在這裡！

2019-06-05 11:16

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-05 09:33

紓解國五壅塞 林佳龍：研議高鐵到宜蘭

2019-06-04 23:45

租屋18年「無縫接軌」神計畫 公教夫妻年股利50萬入袋

2019-06-05 11:54

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

2019-06-05 11:00

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

台人沒聽過但連庫克都愛吃 「鬼頭刀」每年幫台賺20億

2019-06-04 17:59

女大學生脖子腫就醫45歲母陪同 母女都罹癌

2019-06-04 22:26

每日星座運勢／射手異地謀生好發展 投資有貴人助

2019-06-05 00:00

噁！丼飯上躺著小強 知名日料店辯稱百貨消毒

2019-06-05 10:34

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

鋒面下周影響台灣 氣象專家：強度不弱水氣不算少

2019-06-05 07:51

兩隻黑面琵鷺上月癱倒花蓮溪 縣府今公布死因

2019-06-04 18:10

暑假遊澎湖 湖西小鎮好行巴士免費搭

2019-06-05 09:06

桃機第三航廈主體三度流標 林佳龍曝解套辦法

2019-06-05 11:45

IG芋頭控推「食芋堂泡芙」皮超酥、芋泥內餡爆漿土石流

2019-06-04 18:49

汽機車換新補助 環保署：不延長

2019-06-04 19:08

暖醫師送紅包鼓勵病人 每年送出10萬元紅包

2019-06-05 13:20

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

芒種後炎夏將至 中醫師：可吃龍眼紅棗

2019-06-05 07:11

火災3大迷思 消防隊：發現火災靠聽不靠聞

2019-06-04 19:23

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

滿滿魚肉的散壽司、酸甜海鮮涼卷！ 爭鮮×World Gym聯名「清爽系餐盒」

2019-06-05 00:32

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

端午連假搭台灣好行 3家客運半價與轉乘優惠帶著走

2019-06-04 22:29

鴻海股東回饋加碼 夏普家電七折起

2019-06-04 19:13

吃錯會曬黑！夏天防曬必學4招 居然要少吃香菜、芒果？

2019-06-04 22:10

SOGO復興館「地下經濟」變身 打造種類最多食品商場

2019-06-04 19:40

新竹少年骨折手術 竟上演《麻醉風暴》驚險情節

2019-06-04 19:17

林佳龍：啟動評估高鐵延伸到宜蘭 交通部開放態度

2019-06-05 11:34

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

今天各地炎熱 周六鋒面接近恐出現較大雨勢

2019-06-05 08:54

6月15日正式開幕！來蘋果旗艦店Apple信義A13 感受在地創作力

2019-06-05 09:58

快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20

高雄本土登革熱疫情再增3例 1周內已14人群聚

2019-06-04 18:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top