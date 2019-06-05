影／米其林星級餐廳驚艷現蹤桃機2航廈美食街

2019-06-05 17:04 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場第2航廈地下室美食街重新招標更換廠商，經過5個多月的裝潢整修，5日下午重新開幕，引進米其林星級餐點進駐服務。交通部長林佳龍期盼美食街能夠吸引旅客提前到機場，品嚐台灣特色小吃及各國美食後再搭機，行銷台灣。

新的美食街命名為「美味旅圖」，由義美吉盛經營。交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等來賓，與桃園機場公司董事長王明德、總經理林祥生出席開幕儀式，並參觀品嚐各個餐飲櫃位的特色餐點。

林佳龍致詞時表示，桃園機場每年旅運量突破4600萬人次，人潮就是錢潮，相信未來機場的美食街能行銷台灣，讓台灣美食更國際化，也吸引旅客提前到機場台灣或各國美味。

鄭文燦市長指出，桃園機場曾因牛肉麵貴又難吃遭批評，美食是台灣的特色，近年機場公司重新空間活化，希望未來機場的美食街，能成為機場捷運沿線另一個特色景點。

義美食品公司董事長高志明表示，義美公司基於照顧本土的理念，美食街員工待遇比其他相關產業多出20％，未來也將延續關懷本土農產品的作法，持續生產高品質食品，提供進出國門旅客更高品質的餐飲服務。