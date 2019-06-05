太慢吃不到 Kiehl’s限時甜點＋氣泡飲買一送一全台巡迴

2019-06-05 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



喜歡吃起司、巧克力的人看過來，最狂最新限定甜點來了，Kiehl’s COFFEE HOUSE慶祝2周年，推出「限時」的金盞花爆漿燒，共有「紐約起士蛋糕」及「小甜餅布朗尼」兩種口味，即日起全台巡迴5座城市，手刀衝了，慢了就吃不到囉！

Kiehl’s在新光三越信義A11開設的Kiehl’s COFFEE HOUSE，至今滿2周年，這回推出超吸睛的限定甜點，與台灣紅豆品牌「豆點」技術合作，將品牌最夯的金盞花辦，放入餅皮中，內餡是台灣人最愛的起司與巧克力，打造出「金盞花爆漿燒」，一入口就是熱燙爆漿的餡料，還能吃到金盞花辦，甜點控必排隊搶吃。

吃甜點當然要配飲料，全新推出的「金盞花蜂蜜氣泡飲」，天然蜂蜜加入金盞花辦、氣泡水，炎熱夏天超消暑，重點是拍起來超好看。最狂的是，只要揪一個朋友一起來，現場拍照打卡上傳，飲品買一送一。

Kiehl’s還打造出「KIEHL’S KAMPING COFFEE HOUSE城市露營咖啡館」，即日起在全台5大城市巡迴，不僅有金盞花爆漿燒、金盞花蜂蜜氣泡飲兩大限定商品，還有獨賣商品，包括Kiehl’s琺瑯杯、漁夫帽與腰包，全都500元內就能入手，另外還有露營咖啡車巡回。

KIEHL’S KAMPING COFFEE HOUSE城市露營咖啡館巡迴時間：

6月5日至9日／台北信義新光三越A11

6月14日至16日／台中新光三越

6月21日至23日／台北SOGO忠孝館

6月28日至30日／高雄漢神巨蛋

7月5日至7日／台南新光三越西門店

7月12日至14日／板橋大遠百