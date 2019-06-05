準新娘奚夢瑤穿FENDI早秋 在奇異色彩中綻放光彩

2019-06-05 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI發表2019早秋系列，將男性的陽剛氣息融入女性的柔美，承襲品牌的二元對立精神，兼容繁複與簡約雙重風格，運用服裝展現極度包容與多元的時尚語彙。

2019早秋是已故創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與Silvia Venturini Fendi的共同作品，將品牌的剪裁、皮草、異材質拼接工藝發揮到極致，取材自十九世紀法國宮廷大門上的圖騰、花紋，作為點綴服裝的特色圖案或裝飾；日本和服的印花，也交錯其間，典雅而有品味。而日前才接受浪漫求婚的奚夢瑤，為FENDI秋冬季拍攝多幅秀圖，每一張都散發獨特氣質。

除了鐳射皮革雕花、透視蕾絲、烏干紗與棉織的拼接，早秋的別致之處在於顏色的運用，除了紅、米、冰灰、藍、粉膚等豐富顏色，還有濃烈的各式綠色調，讓銳利嚴謹的線條變得柔和，彷彿走進一座蓊鬱樹林的奇幻旅程，澎袖的設計更增添女人味且有戲劇化表現；在袖口和腰帶上加入皮草裝飾，搭配百褶裙或闊腿七分褲，都是品牌獨有的趣味剪裁，狐狸皮草領連帽外套、水貂皮草飛行夾克，則是FENDI經典的奢華表現。