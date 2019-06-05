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最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台北信義區的「深夜食堂」多一處！威士忌品牌JOHNNIE WALKER跨界聯名有「無雷餐廳」之稱的餐酒館VG Taipei，以旗下經典黑牌家族為基礎，結合Ｗhisky和Eating，打造為期3個月快閃店「WE BISTRO」。為此，VG Taipei閉店3個月，班底完整移師至此，現場也首見威士忌侍酒師。「WE BISTRO」即日起試營運至9月1日，俐落摩登的獨特樓中樓造型，未開幕已成拍照熱點。

這份新菜單，記者試吃報告「確實無雷」，其中，以竹炭配搭的黑岩炸雞，黑黝吸睛、湯汁飽滿肉質軟嫩，每套250元，CP值最高。另推薦清爽的「北陸輕烤燻鮭沙拉」，以煙燻鮭魚呈現黑牌家族迷人的煙燻風味；「嫩煎麥香盤克夏豬排」意外爽滑，利用沙茶醬及炭燒玉米風味呼應威士忌濃郁的麥芽香氣；「慢烤莓果小牛肋」帶著新鮮莓果香。此外，也有酒香入菜，像是點著煙燻果香與辛辣口感的「雙黑熱狗威士堡」、能嘗到牛肉脂香甜味的「黑牌手作和牛堡」，以及包夾著冰淇淋、滋味很夏天的「黑雪莉提拉米蘇」。

不只餐酒配創新意，包裝也很有巧思，讓人莞爾，例如以JOHNNIE WALKER雙黑極醇包裝，做成的熱狗紙盒；融入紳士LOGO與普普風元素的「松露奶焗通心粉」易開罐。

「餐酒配」還有10位專業威士忌侍酒師輪番上場，另推聯名的3款調酒，包括經典黑牌加上蘇打水的「黑牌氣泡冰飲」、搭配黑雪莉桶的熱帶水果風味打造的「黑雪莉榛果鳳梨」，展現雙黑濃郁的煙燻氣息，佐以咖啡、包種茶的炭焙香氣調配的「雙黑包種咖啡特調」。

「WE BISTRO」全店以白色為底，搭配鐵件、原木打造簡潔工業風，自1929年至2019年不同時代與顏色的小金人展現於牆面，「樓中樓」與「小包廂」尤其有趣；此外，店內也獨家販售JOHNNIE WALKER 4款限量復刻版酒款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首見的威士忌侍酒師，為饕客打造更完美的用餐體驗。記者羅建怡／攝影
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「慢烤莓果小牛肋」帶著果香，肉質鮮嫩，每客550元。記者羅建怡／攝影
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CP值超高、滋味極好的煙燻黑岩炸雞，每客250元，餐酒最搭。記者羅建怡／攝影
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可愛的和牛堡，戴上品牌標誌的小帽子，每客350元。記者羅建怡／攝影
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「WE BISTRO」即日起試營運至9月1日。記者羅建怡／攝影
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