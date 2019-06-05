寶格麗推出全新話題包款 Selina任家萱「真的被美到了！」

2019-06-05 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出秋冬系列包款和配件，邀請了女星Selina任家萱來演繹。全新包款設計與配色，讓第一次看到的Selina直呼「真的被美到了」，還開始在現場挑起要入手的新貨。

升格老闆娘的Selina在訪問時，表示自從開了公司，突然發現「原來，我還蠻多錢可以花的」，所以會適時的在工作之餘犒賞自己。而近日她更透露手滑的在網路上一次購買了5雙高跟鞋，當作工作時搭配使用，Selina說「之前蠻節制的，但現在都沒人管我要買什麼」。受邀來演繹寶格麗全新包款，踏入品牌的Pop Corn Store限定快閃店時，Selina覺得自己彷彿成為羅馬電影中的女主角，整個氛圍「很復古又夢幻」。

這同時也是她第一次看到今年首度推出的迷你包款系列，頓時少女心爆發，直呼「真的被美到！」特別是Serpeinti Diamond Blast的瑪瑙色迷你肩背包，深得Selina的青睞，列入她的敗家清單中。同時，Selina也相中了寶格麗新款的絲巾，特別是一款繪製了卡布里島風情的設計，她提到因為先前父、母曾到當地旅行，因此覺得特別有意義，會想買來送給媽媽。

今年，寶格麗在秋冬系列推出全新的Serpenti Cabochon包款，以及可兩用的Serpenti Diamond Blast迷你肩背包。Cabochon系列的靈感來自於蛋面切割寶石，因此品牌利用小牛皮來製作包身，搭配了雙粗鍊帶以及可調式小牛皮提把，並使用Rovesciato技術，讓帶有縫線的皮革圖案更為立體。值得一提的是，寶格麗在這系列中同時還首次推出了Tote包款，能放入13吋的電腦，更具實用性。