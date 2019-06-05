親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

「吃超商減肥法」7-ELEVEN隱藏版三餐菜單趕快儲存

2019-06-05 15:49聯合報 記者陳立儀╱即時報導

夏天就是必須隨時注意體重管理的季節，如果是三餐老是在外的外食族，其實在辦公室、學校或住家附近的便利商店就有許多高纖低卡的食物，只要聰明選，就不怕想減肥又找不到適合吃的。7－ELEVEN公布隱藏版輕食餐菜單，以高纖低卡蔬菜類、優良蛋白質、適量的天然澱粉、少量的天然糖分為指標，針對成年男女的三餐做推薦，每一餐的熱量和價錢都幫你算好了，也可隨個人口味喜好或需求替換，趕快收入口袋名單！

每人每日應攝取的熱量依體重與工作活動量而不同，如果想要減重，除了控制飲食攝取的卡路里之外，零食、甜點、含糖飲料都要少碰，同時也應該增加運動量，過度飢餓絕對不是解決之道。

7－ELEVEN的蒸地瓜主打連皮都可以一起吃，富含膳食纖維、促進腸胃蠕動，是許多女性的最愛，甚至還貼心推出「冰烤地瓜」，地瓜冰過後因澱粉將結晶變成抗性澱粉，可降低熱量吸收率，可當做嘴饞時的點心；沙拉人氣冠軍「柚香和風嫩雞沙拉」熱量僅有114大卡，搶搭時下最夯的生酮飲食，無澱粉、搭配豐富的低脂優質蛋白，適合健身、想瘦身或希望晚餐少負擔的族群，配上和風醬佐日本進口柚子醬，清爽又飽足。

●成人男性推薦菜單A：總熱量約1,291 kcal

早餐：香蕉（一根約75 kcal，售價20元）＋蒸地瓜（一個約124 kcal，售價依重量不同約25～50元左右）

午餐：丸龜照燒雞炊飯（465 kcal，售價85元）＋四季鮮果芭樂（約55 kcal，售價42元）

晚餐：新蔬食滷味（339 kcal，售價69元）＋茶碗蒸（78 kcal，售價33元）＋完熟蕃茄蔬菜湯（155 kcal，售價49元）

●成人男性推薦菜單B：總熱量約1,423.5 kcal

早餐：新極上鮭魚鮭魚卵飯糰（190 kcal，售價42元）＋茶葉蛋（約75 kcal，售價10元）

午餐：烤雞番茄白醬義大利麵（520 kcal，售價85元）＋一日野菜－和風海藻（32 kcal，售價42元）

晚餐：柚香和風嫩雞沙拉（114 kcal，售價69元）＋泰式酸辣海鮮湯（140 kcal，售價49元）＋繽紛鮮蔬烤雞便當（352.5 kal，售價79元）

●成人女性推薦菜單A：總熱量約901 kcal

早餐：凱薩風味雞肉沙拉三明治（294 kcal，售價49元）

午餐：日式蕎麥風味麵（326 kcal，售價52元）＋一日野菜－八種蔬菜溫沙拉（101 kcal，售價69元）

晚餐：大成低溫烹調雞胸肉（101 kcal） ＋關東煮蔬菜類，例如綠竹筍X2（約16 kcal，一個售價28元）＋佃煮杏鮑菇（約14 kcal，一個售價18元）＋白蘿蔔X3（約24 kcal，一個售價12元）＋鮮香菇（約11 kcal，一個售價18元）＋筊白筍X2（約14 kcal，一個售價22元）

●成人女性推薦菜單B：總熱量約1035.9 kcal

早餐：茶碗蒸（78 kcal，售價33元）＋香蕉（一根約75 kcal，售價20元）

午餐：21風味館義式時蔬烤雞貝殼麵（336.9 kcal，售價69元）＋鮭魚豆腐味噌湯（133 kcal，售價45元）

晚餐： 紅藜嫩雞沙拉（127 kcal，售價69元）＋招牌百匯三明治（286 kcal，售價49元）

●同場加映：解饞的飲料、下午茶

以上三餐菜單的熱量均不含飲料，建議多喝水，或是選擇無糖豆漿、黑咖啡等；萬一下午嘴饞忍不住想來個甜點，建議可選熱量較低的蒟蒻、冰地瓜、優格類。

飲料選單：

統一陽光無加糖高纖豆漿（183 kcal， 售價20元）

愛之味純濃燕麥（約163 kcal，售價30元）

瑞穗低脂鮮乳（129 kcal，售價35元）

CITY CAFE中杯黑咖啡（13 kcal，售價35元）

下午茶選單：

金哈慕尼綠豆蒟蒻（251 kcal，售價35元）

冰烤地瓜2入（198 kcal，售價35元）

福樂享吃蘋果派風味優酪（149 kcal，售價35元）

多栗夏戀手作芒果布丁（127 kal，售價39元）

7－ELEVEN鮭魚豆腐味噌湯（133 kcal），售價45元。圖／7－ELEV...
7－ELEVEN鮭魚豆腐味噌湯（133 kcal），售價45元。圖／7－ELEVEN提供
分享
如果晚餐不想吃得太罪惡，超商關東煮蔬菜類是不錯的選擇。圖／7－ELEVEN提供
如果晚餐不想吃得太罪惡，超商關東煮蔬菜類是不錯的選擇。圖／7－ELEVEN提供
分享
如果晚餐不想吃得太罪惡，超商關東煮蔬菜類是不錯的選擇。圖／7－ELEVEN提供
如果晚餐不想吃得太罪惡，超商關東煮蔬菜類是不錯的選擇。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN凱薩風味雞肉沙拉三明治（294 kcal），售價49元。圖／7－...
7－ELEVEN凱薩風味雞肉沙拉三明治（294 kcal），售價49元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN石安牧場蔬食茶碗蒸（78 kcal），售價33元。圖／7－ELE...
7－ELEVEN石安牧場蔬食茶碗蒸（78 kcal），售價33元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN四季鮮果芭樂（約55 kcal），售價42元。圖／7－ELEVE...
7－ELEVEN四季鮮果芭樂（約55 kcal），售價42元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN新蔬食滷味（339 kcal），售價69元。圖／7－ELEVEN...
7－ELEVEN新蔬食滷味（339 kcal），售價69元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN柚香和風嫩雞沙拉（114kcal），售價69元。圖／7－ELEV...
7－ELEVEN柚香和風嫩雞沙拉（114kcal），售價69元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN繽紛鮮蔬烤雞便當（352.5 kal），售價79元。圖／7－EL...
7－ELEVEN繽紛鮮蔬烤雞便當（352.5 kal），售價79元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN烤雞番茄白醬義大利麵（520 kcal），售價85元。圖／7－E...
7－ELEVEN烤雞番茄白醬義大利麵（520 kcal），售價85元。圖／7－ELEVEN提供
分享
想減重的外食族，在7－ELEVEN就能找到許多低卡路里、蔬菜多的食物。圖／7－E...
想減重的外食族，在7－ELEVEN就能找到許多低卡路里、蔬菜多的食物。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN新極上鮭魚鮭魚卵飯糰（190 kcal），售價42元。圖／7－E...
7－ELEVEN新極上鮭魚鮭魚卵飯糰（190 kcal），售價42元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN丸龜照燒雞炊飯（465 kcal），售價85元。圖／7－ELEV...
7－ELEVEN丸龜照燒雞炊飯（465 kcal），售價85元。圖／7－ELEVEN提供
分享
超商食物聰明吃，外食族也能輕鬆控制熱量。圖／7－ELEVEN提供
超商食物聰明吃，外食族也能輕鬆控制熱量。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN一日野菜－和風海藻（32 kcal），售價42元。圖／7－ELE...
7－ELEVEN一日野菜－和風海藻（32 kcal），售價42元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN完熟蕃茄蔬菜湯（155 kcal），售價49元。圖／7－ELEV...
7－ELEVEN完熟蕃茄蔬菜湯（155 kcal），售價49元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN 21風味館義式時蔬烤雞貝殼麵（336.9 kcal），售價69...
7－ELEVEN 21風味館義式時蔬烤雞貝殼麵（336.9 kcal），售價69元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN的蒸地瓜主打連皮都可以一起吃，是許多女性的最愛。圖／7－ELEV...
7－ELEVEN的蒸地瓜主打連皮都可以一起吃，是許多女性的最愛。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN日式蕎麥風味麵、一日野菜－八種蔬菜溫沙拉是午餐輕食的好搭檔。圖／...
7－ELEVEN日式蕎麥風味麵、一日野菜－八種蔬菜溫沙拉是午餐輕食的好搭檔。圖／7－ELEVEN提供
分享

生酮飲食甜點
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

平價時尚「夏」折扣開跑！ 時尚單品最低只要百元起

2019-06-05 14:24

「日式納涼」新體驗！日勝生加賀屋還有「納涼餐」

2019-06-05 15:05

準新娘奚夢瑤穿FENDI早秋 在奇異色彩中綻放光彩

2019-06-05 16:37

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

寶格麗推出全新話題包款 Selina任家萱「真的被美到了！」

2019-06-05 15:52

五、六年級生限定 那些年一起追的武俠偶像

2019-06-05 15:49

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33

端午節連假百貨放風趣！ 看戲玩立蛋小孩大人都喜歡

2019-06-05 14:47

端午小旅行 親子「遊」看頭

2019-06-05 14:47

85度C酷夏推網美系清涼氣泡飲 芋頭鮮奶6/15-18再衝第二杯半價

2019-06-05 11:19

6月15日正式開幕！來蘋果旗艦店Apple信義A13 感受在地創作力

2019-06-05 09:58

為何丹寧褲穿來穿去還是「原色」最對味？掌握這 4 個穿搭技巧 人人都是六叔、藤原浩！

2019-06-05 09:07

滿滿魚肉的散壽司、酸甜海鮮涼卷！ 爭鮮×World Gym聯名「清爽系餐盒」

2019-06-05 00:32

對抗夏天臉上「土石流」 蘭蔻零粉感粉底棒持妝24小時，輕鬆畫出法式絕美彩妝

2019-06-04 21:36

貝拉哈蒂德時尚火力全開！深V禮服、比基尼超性感 褲裝也很帥

2019-06-04 20:15

櫃姐狂推口紅新品！ 「阿拉丁」茉莉公主色搶翻、3INA唇膏自由搭超潮

2019-06-04 19:40

SOGO復興館「地下經濟」變身 打造種類最多食品商場

2019-06-04 19:40

網購強攻美妝市場！ 蘭蔻、碧兒泉男仕線上旗艦館登場推獨家優惠

2019-06-04 18:49

IG芋頭控推「食芋堂泡芙」皮超酥、芋泥內餡爆漿土石流

2019-06-04 18:49

愛買開賣30款團購夯品！福源花生醬胖胖酥、銷魂豆干堡...都進場

2019-06-04 18:46

飯店自助吧推豐年祭餐點抗暑 小米入菜作端午粽

2019-06-04 18:14

精品折扣殺破5折！全館滿3千送3百SOGO歷年最強回饋年中慶出招了

2019-06-04 18:07

戴著祖母葛瑞絲凱莉的鑽石項鍊嫁了！ 摩納哥皇家低調大喜事

2019-06-04 17:26

彩色絨毛字母超可愛！ Tory Burch早秋新包登場

2019-06-04 17:21

文青石頭火鍋「石研室」進駐南港 整隻雞腿先煎後炒再煮鍋

2019-06-04 17:13

大陸第一位！蔡徐坤登Prada廣告 英文名吊飾賣到缺貨

2019-06-04 16:55

熊本熊今年3月「正名」！必去熊本部長辦公室 參訪遊客台灣人最多

2019-06-04 16:42

Chaumet新形象廣告曝光 人妻宋慧喬一樣超「仙」 的

2019-06-04 16:16

90分鐘調酒免費喝到飽！乾杯慶祝20歲 啤酒升級「公升」巨無霸杯

2019-06-04 16:01

玩具總動員4「披薩星球」火箭、三眼怪杯6月6日開賣 來影城帶回家

2019-06-04 15:31

多重好禮享不完 星展推「星轉Plus」薪轉帳戶整合方案

2019-06-04 15:06

連日下雨「攏免驚」！ 這些防水裝備讓你美美的出門去

2019-06-04 14:58

原來！我們的爸媽也沉迷偶像愛追星

2019-06-04 14:58

甜甜圈免費送! 這天來Krispy Kreme慶祝世界甜甜圈日

2019-06-04 14:14

在杯子上尋找威利！7-ELEVEN推6款「威利杯緣子」　寵物狗沃夫、壞壞奧德全都有

2019-06-04 13:39

「玩具總動員4」進軍7-ELEVEN！手指玩偶、隨身風扇、絨毛藍牙喇叭萌翻

2019-06-04 13:18

「雷神」克里斯迷戀藍西裝 化身高壯MIB穿出超萌身高差

2019-06-04 12:35

冷臉Krystal微膨皮很可愛啊 合體Jessica搶拎台灣還沒上市的包款

2019-06-04 12:33

BABY-G聯手Roxy推極限量新款 一只表兩種風格好超值！

2019-06-04 11:47
看更多

熱門文章

吳德榮：下周梅雨季鋒面 影響時間強度甚過之前鋒面

2019-06-05 07:24

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？友笑「白痴」

2019-06-05 09:40

影／世界環境日 環團公布全台最噁土地在這裡！

2019-06-05 11:16

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-05 09:33

租屋18年「無縫接軌」神計畫 公教夫妻年股利50萬入袋

2019-06-05 11:54

紓解國五壅塞 林佳龍：研議高鐵到宜蘭

2019-06-04 23:45

5時46分東南海域地震 台東4級以上

2019-06-04 17:52

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

2019-06-05 11:00

她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35

非常震驚！女買黑糖珍奶 店員隨手一個動作讓她想翻白眼

2019-06-05 12:46

台人沒聽過但連庫克都愛吃 「鬼頭刀」每年幫台賺20億

2019-06-04 17:59

不是頭暈！台東地牛翻身規模5.6 屏東搖晃有感

2019-06-04 17:59

女大學生脖子腫就醫45歲母陪同 母女都罹癌

2019-06-04 22:26

每日星座運勢／射手異地謀生好發展 投資有貴人助

2019-06-05 00:00

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

噁！丼飯上躺著小強 知名日料店辯稱百貨消毒

2019-06-05 10:34

兩隻黑面琵鷺上月癱倒花蓮溪 縣府今公布死因

2019-06-04 18:10

鋒面下周影響台灣 氣象專家：強度不弱水氣不算少

2019-06-05 07:51

暑假遊澎湖 湖西小鎮好行巴士免費搭

2019-06-05 09:06

桃機第三航廈主體三度流標 林佳龍曝解套辦法

2019-06-05 11:45

IG芋頭控推「食芋堂泡芙」皮超酥、芋泥內餡爆漿土石流

2019-06-04 18:49

精品折扣殺破5折！全館滿3千送3百SOGO歷年最強回饋年中慶出招了

2019-06-04 18:07

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

汽機車換新補助 環保署：不延長

2019-06-04 19:08

火災3大迷思 消防隊：發現火災靠聽不靠聞

2019-06-04 19:23

芒種後炎夏將至 中醫師：可吃龍眼紅棗

2019-06-05 07:11

滿滿魚肉的散壽司、酸甜海鮮涼卷！ 爭鮮×World Gym聯名「清爽系餐盒」

2019-06-05 00:32

暖醫師送紅包鼓勵病人 每年送出10萬元紅包

2019-06-05 13:20

賀一航大腸癌逝 醫：治癒率高別放棄

2019-06-04 17:56

端午連假搭台灣好行 3家客運半價與轉乘優惠帶著走

2019-06-04 22:29

鴻海股東回饋加碼 夏普家電七折起

2019-06-04 19:13

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

吃錯會曬黑！夏天防曬必學4招 居然要少吃香菜、芒果？

2019-06-04 22:10

SOGO復興館「地下經濟」變身 打造種類最多食品商場

2019-06-04 19:40

新竹少年骨折手術 竟上演《麻醉風暴》驚險情節

2019-06-04 19:17

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

林佳龍：啟動評估高鐵延伸到宜蘭 交通部開放態度

2019-06-05 11:34

今天各地炎熱 周六鋒面接近恐出現較大雨勢

2019-06-05 08:54

「空中女王」退役！ 長榮航空波音747機隊功成身退

2019-06-04 17:38

6月15日正式開幕！來蘋果旗艦店Apple信義A13 感受在地創作力

2019-06-05 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top