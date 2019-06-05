「吃超商減肥法」7-ELEVEN隱藏版三餐菜單趕快儲存

2019-06-05 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



夏天就是必須隨時注意體重管理的季節，如果是三餐老是在外的外食族，其實在辦公室、學校或住家附近的便利商店就有許多高纖低卡的食物，只要聰明選，就不怕想減肥又找不到適合吃的。7－ELEVEN公布隱藏版輕食餐菜單，以高纖低卡蔬菜類、優良蛋白質、適量的天然澱粉、少量的天然糖分為指標，針對成年男女的三餐做推薦，每一餐的熱量和價錢都幫你算好了，也可隨個人口味喜好或需求替換，趕快收入口袋名單！

每人每日應攝取的熱量依體重與工作活動量而不同，如果想要減重，除了控制飲食攝取的卡路里之外，零食、甜點、含糖飲料都要少碰，同時也應該增加運動量，過度飢餓絕對不是解決之道。

7－ELEVEN的蒸地瓜主打連皮都可以一起吃，富含膳食纖維、促進腸胃蠕動，是許多女性的最愛，甚至還貼心推出「冰烤地瓜」，地瓜冰過後因澱粉將結晶變成抗性澱粉，可降低熱量吸收率，可當做嘴饞時的點心；沙拉人氣冠軍「柚香和風嫩雞沙拉」熱量僅有114大卡，搶搭時下最夯的生酮飲食，無澱粉、搭配豐富的低脂優質蛋白，適合健身、想瘦身或希望晚餐少負擔的族群，配上和風醬佐日本進口柚子醬，清爽又飽足。

●成人男性推薦菜單A：總熱量約1,291 kcal

早餐：香蕉（一根約75 kcal，售價20元）＋蒸地瓜（一個約124 kcal，售價依重量不同約25～50元左右）

午餐：丸龜照燒雞炊飯（465 kcal，售價85元）＋四季鮮果芭樂（約55 kcal，售價42元）

晚餐：新蔬食滷味（339 kcal，售價69元）＋茶碗蒸（78 kcal，售價33元）＋完熟蕃茄蔬菜湯（155 kcal，售價49元）

●成人男性推薦菜單B：總熱量約1,423.5 kcal

早餐：新極上鮭魚鮭魚卵飯糰（190 kcal，售價42元）＋茶葉蛋（約75 kcal，售價10元）

午餐：烤雞番茄白醬義大利麵（520 kcal，售價85元）＋一日野菜－和風海藻（32 kcal，售價42元）

晚餐：柚香和風嫩雞沙拉（114 kcal，售價69元）＋泰式酸辣海鮮湯（140 kcal，售價49元）＋繽紛鮮蔬烤雞便當（352.5 kal，售價79元）

●成人女性推薦菜單A：總熱量約901 kcal

早餐：凱薩風味雞肉沙拉三明治（294 kcal，售價49元）

午餐：日式蕎麥風味麵（326 kcal，售價52元）＋一日野菜－八種蔬菜溫沙拉（101 kcal，售價69元）

晚餐：大成低溫烹調雞胸肉（101 kcal） ＋關東煮蔬菜類，例如綠竹筍X2（約16 kcal，一個售價28元）＋佃煮杏鮑菇（約14 kcal，一個售價18元）＋白蘿蔔X3（約24 kcal，一個售價12元）＋鮮香菇（約11 kcal，一個售價18元）＋筊白筍X2（約14 kcal，一個售價22元）

●成人女性推薦菜單B：總熱量約1035.9 kcal

早餐：茶碗蒸（78 kcal，售價33元）＋香蕉（一根約75 kcal，售價20元）

午餐：21風味館義式時蔬烤雞貝殼麵（336.9 kcal，售價69元）＋鮭魚豆腐味噌湯（133 kcal，售價45元）

晚餐： 紅藜嫩雞沙拉（127 kcal，售價69元）＋招牌百匯三明治（286 kcal，售價49元）

●同場加映：解饞的飲料、下午茶

以上三餐菜單的熱量均不含飲料，建議多喝水，或是選擇無糖豆漿、黑咖啡等；萬一下午嘴饞忍不住想來個甜點，建議可選熱量較低的蒟蒻、冰地瓜、優格類。

飲料選單：

統一陽光無加糖高纖豆漿（183 kcal， 售價20元）

愛之味純濃燕麥（約163 kcal，售價30元）

瑞穗低脂鮮乳（129 kcal，售價35元）

CITY CAFE中杯黑咖啡（13 kcal，售價35元）

下午茶選單：

金哈慕尼綠豆蒟蒻（251 kcal，售價35元）

冰烤地瓜2入（198 kcal，售價35元）

福樂享吃蘋果派風味優酪（149 kcal，售價35元）