五、六年級生限定 那些年一起追的武俠偶像

2019-06-05 15:49 聯合新聞網 聯合數位文創



圖／遠流出版公司提供 分享 facebook

還記得那些年陪你一起度過初中、高中或是大學青春歲月的一本本金庸武俠小說嗎？當年還是學生的我們，理當有許多繁重的課業與應接不暇的考試，卻還是依然趁著課間閱讀金庸小說、在睡前擠出時間追完最後一章情節，金庸小說的影響簡直到廢寢忘食的地步！書架上、床頭邊疊著一本又一本書冊，《射鵰英雄傳》內乾涸的口水印、被老師沒收的《倚天屠龍記》、茶餘飯後討論的俠女偶像是「小龍女」和「黃蓉」、每場必到的金庸簽書會與分享會、甚至是有幸與金庸先生合照的收藏，點點滴滴都紀錄著我們追逐武俠夢的熱血青春年華。

長大後的我們如今只能透過珍藏多年的小說，與兒女分享我們年少時的熱血，或是透過改編的金庸影劇回味金庸筆下的江湖中俠義與愛恨嗔癡。

如今，金庸小說雖然不會再有新的篇章，但今年夏天，金庸的武俠世界將迎來新的紀元，讓每位金庸迷除了看小說、影劇來憶金庸外，還可以用玩的方式看金庸！金庸首次大型特展將在華山文創產業園區強勢登場，展覽特以「射鵰三部曲」的故事為主軸，召開新世紀的華山論劍，結合武功體驗和解謎挑戰，現場更有古裝戲服穿戴體驗，讓你和你最愛的寶貝可以親身體驗金庸筆下的江湖世界，再次沉浸在金庸武俠的氛圍裡，擁抱那些年我們一起追的武俠偶像！