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「日式納涼」新體驗！日勝生加賀屋還有「納涼餐」

2019-06-05 15:05聯合報 記者羅建怡╱即時報導

妳聽說過「日式納涼」嗎？這是日本人為了能涼爽的度過夏天，會透過視覺、嗅覺、聽覺等五官來增添夏日避暑的樂趣；即日起至9月15日，熱鬧非凡的「加賀納涼祭」在北投登場，遊客可以換上繽紛的花浴衣，感受最日本的夏季滋味。

日勝生加賀屋同步推出「納涼祭雙人住房專案」14,000+10%起；時值暑假，另有「納涼祭寶貝住房專案」，入住期間還可以參加「小小管家體驗營」，跟著管家學習日本文化禮儀，體會「一期一會」的茶道精神，2 大 1 小入住16,000+10%起。

夏季限定的「納涼屋」好吃又好玩，包括香甜的宇治金時冰，還可以穿著花浴衣體驗經典祭典攤位遊戲；6月15日前參加官方FB粉絲專頁的《我的夏日納涼攻略》票選活動，就有機會免費使用聽泉湯屋、穿花浴衣漫步逛祭典。

此外，6月12日至9月15日也展開全新的夏季料理，同樣以「夏日納涼逛花園」為主題，主打清爽不油膩。中午推出的「冷玉子」，有別於茶碗蒸熱熱吃的印象，以意想不到的方式呈現；主餐可選擇夏日的綠寶石「綠竹和牛鍋」、吃完元氣滿滿的「鰻魚膳」或降火氣第一名的「冷麵膳」。

北投加賀屋的3F天翔廳「山之幸」中的「肋排燻香燒」，以低溫手法保留肋排肉汁，輕輕一撥，骨肉分離，還有入口即化的黑毛和牛，是肉食信徒不能錯過的美味；另有網羅海洋滋味「海之幸」，各種新鮮現撈海鮮上桌，最搶眼的「葛打海幸夏果冷麵」，鮮美的草蝦及干貝漂浮在紫紅色的甜菜根湯中，鹹甜口感超開胃。

晚上的「能登會席料理」更是精彩，裝著紫蘇梅酒釀製的帆立貝高，搭配鮮豔的水果甜椒和清爽的愛文芒果，酸溜帶勁，成功啟動味蕾；冬瓜遇上鮑魚又是另一場清爽饗宴，接是風乾番茄和牛鍋，最後再以清涼的優格起士蛋糕收尾，這是用「美食納涼」。天翔廳夏日料理午餐每套1,350+10%起，晚餐限定「山之幸」、「夏之幸」每客1,800+10%起，「能登會席料理」每客2,500+10%。可洽：02-2891-1238或查日勝生加賀屋官網。

日勝生納涼祭寶貝住房專案，可讓孩子們創造更多美好暑假回憶。圖／日勝生加賀屋提供
日勝生納涼祭寶貝住房專案，可讓孩子們創造更多美好暑假回憶。圖／日勝生加賀屋提供
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日勝生加賀納涼祭，歡迎遊客來納涼。圖／日勝生加賀屋提供
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加賀屋的「納涼美食」也入列。圖／日勝生加賀屋提供
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