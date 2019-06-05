平價時尚「夏」折扣開跑！ 時尚單品最低只要百元起
平價時尚夏日折扣開跑！來自日本的GU即將推出「夏日盛典LET’S GO」，單品最低下殺只要百元起；而美式休閒品牌Gap則是集結上千款商品，單一特價最低198元起！
迎接夏日到來，日本GU將於6月7日至6月30日推出「夏日盛典LET’S GO」，每周推出夏日時尚新品優惠折扣，像是首三日有男裝經典百搭棉質圓領Ｔ恤限定價190元，以及童裝全系列9折優惠，另推出假日限定商品，包含男女款短褲、女裝設計上衣、裙裝、休閒上衣等特價100元起。
此外，也集結「發條橘子」、「鬼店」、「大法師」、「小精靈」等四部70到80年代最具代表性的電影推出聯名系列印花T恤；女裝則與「派拉蒙影片」、「米高梅電影」、「哥倫比亞影業」及「二十世紀福斯影片」等推出聯名系列，將於6月14日起在全台GU店舖、網路商店同步販售。
Gap夏日優惠於6月6日登場，精選商品5折起，像是廣受消費者喜愛的Logo T恤最低只需298元起，舒適清爽的無袖洋裝則不到700元，經典牛仔褲更是下殺3.5折起。此外，童裝系列有嬰兒包屁衣200元有找，深受小朋友歡迎的Marvel系列也有5折的優惠折扣。另外，6月6日至6月12日於Gap實體門市加入會員，正價商品再獨享7折優惠，
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