平價時尚「夏」折扣開跑！ 時尚單品最低只要百元起

2019-06-05 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



平價時尚夏日折扣開跑！來自日本的GU即將推出「夏日盛典LET’S GO」，單品最低下殺只要百元起；而美式休閒品牌Gap則是集結上千款商品，單一特價最低198元起！

迎接夏日到來，日本GU將於6月7日至6月30日推出「夏日盛典LET’S GO」，每周推出夏日時尚新品優惠折扣，像是首三日有男裝經典百搭棉質圓領Ｔ恤限定價190元，以及童裝全系列9折優惠，另推出假日限定商品，包含男女款短褲、女裝設計上衣、裙裝、休閒上衣等特價100元起。

此外，也集結「發條橘子」、「鬼店」、「大法師」、「小精靈」等四部70到80年代最具代表性的電影推出聯名系列印花T恤；女裝則與「派拉蒙影片」、「米高梅電影」、「哥倫比亞影業」及「二十世紀福斯影片」等推出聯名系列，將於6月14日起在全台GU店舖、網路商店同步販售。