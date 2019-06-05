85度C酷夏推網美系清涼氣泡飲 芋頭鮮奶6/15-18再衝第二杯半價
在炎熱的酷夏艷陽下，一定想來杯超冰涼的手搖飲啊！今年夏天85℃推出2款好看好拍的網美系水果氣泡飲，以果汁跟乳酸搭配的「百香優格」和「葡萄柚優格」要你透心涼；人氣新品「芋頭鮮奶」、「芋頭奶綠」已推出過一波優惠，6/15(六)到6/18(二)要再接再厲推出第二階段「同品項第二杯半價」優惠，之前錯過活動的芋頭控，快筆記時間囉！
85℃新品「百香優格」和「葡萄柚優格」，使用優格乳酸加葡萄柚汁、百香果汁加現打氣泡水，營造漸層美感，光看那透明系的感覺就消暑。日前上市就引起討論的芋頭鮮奶和芋頭奶綠，以手工熬煮後壓碎保持小塊狀，加入滑順鮮奶，是能吃得到顆粒的甜品系手搖飲，想要嘗鮮一波，可把握6/15(六)-6/18(二)，冰芋頭鮮奶與冰芋頭奶綠，活動期間內限同品項第二杯半價，數量有限售完為止，活動詳情可上85℃粉絲團查詢。
哪裡吃
全台85℃門市
冰芋頭鮮奶和冰芋頭奶綠第二杯半價，第二波6/15(六)-6/18(二)，活動限「同品項」。
芋頭鮮奶65元中杯（冰）97元/2杯
芋頭奶綠55元中杯（冰）82元/2杯
優惠商品售完為止。售價或活動內容如有更動請以門市現場實際公佈為準。
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