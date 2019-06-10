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放粽一下慶端午

刺激五感Amazing，顛覆你的感官想像

2019-06-10 00:00聯合線上 文／鄭嘉蕙

嘶～ 就是這個聲音，氣泡瞬間在嘴裡輕盈地舞動，想像一下，一顆接著一顆活力十足的氣泡帶給舌尖微微刺激感，涼涼入口悶熱秒殺！一剎那，清新涼爽順喉而下、清朗暢快直達腦門，哈啊，夏季飲料就屬氣泡水最搭，解暑去熱不說，還有味覺、聽覺…串聯起來的好感度真讓人沁涼無比。

當氣泡在嘴裡舞動，五感全開讓人沁涼無比。 圖／易俊帆攝影
當氣泡在嘴裡舞動，五感全開讓人沁涼無比。 圖／易俊帆攝影
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天氣酷熱，人手一杯飲料好時刻補充水份，氣泡水趁勢出擊，社群平台不少人在熱愛嘗鮮的族群在討論氣泡水和味蕾激盪出的優點，要對付炎夏，這一味絕對大加分。看中水源健康、注重瓶身流行時尚的【多喝水MORE氣泡水】就是近期討論度飆高的一款好感飲品。

為何氣泡水每到炎夏必圈粉？根據熱愛被氣泡療癒的愛好者分析，氣泡水獨特的口感，入口瞬間就像有許多泡泡在舌尖按摩，刺激味蕾連帶有一種如同跳舞後淋漓盡致的暢快感受，這就是人稱「ASMR」----自發性知覺極點反應的精神狀態。自己打沒滋味、可樂汽水熱量高，如果有口味多變、效果加乘的便利選擇，那就是無敵的氣泡水。

無論是運動過後或是抵抗豔陽，喝氣泡水都是消暑良方。 圖／易俊帆攝影
無論是運動過後或是抵抗豔陽，喝氣泡水都是消暑良方。 圖／易俊帆攝影
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經「好感研究所」鑽研，【多喝水MORE氣泡水】推出檸檬、原味、蜜桃多種風味，還有櫻花、草莓季節限定讓人驚喜，加入膳食纖維更是功能加強版，無糖、無香料、零卡路里的清爽配方，讓喝水的同時多了樂趣和享受，想像力瞬間開啟，身體和心理同時感到開心，天天可以用銅板價體驗身、心、靈釋放ASMR的水SPA，讓每一天都擁有最不凡的平凡。

【多喝水MORE氣泡水】冰冰的喝能讓氣泡口感更具體，獨特氣泡微刺激感挑逗舌尖明顯感受，氣泡帶動體內釋放熱氣，越喝越清涼。特別添加微量的鎂，同時補充流失的礦特質。添加膳食纖維則可增加腸胃的飽足感，讓新陳代謝作用維持一級棒的消化道機能。

加了膳食纖維的氣泡水，多喝會有意外收穫喔！ 圖／易俊帆攝影
加了膳食纖維的氣泡水，多喝會有意外收穫喔！ 圖／易俊帆攝影
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想知道什麼叫做五感全開的氣泡水感受，那就要來「多喝水MORE好感研究所顛覆你的感官想像」體驗活動。6月15日在台中大遠百、6月22日在台北香堤大道北段，歡迎樂在追夢的你透過視覺、觸覺、嗅覺、聽覺、味覺…五感體驗，感受多喝水MORE氣泡水的氣泡魅力。

在夢幻場景「網美牆面」前拍照，留下視覺的印象；接著來到有療癒紓壓壓力球的牆面，在互動裝置抽取滾動小球觸摸驚喜優惠；此時，可以用力嗅觸香氛，感受多喝水MORE氣泡水相關風味；再戴上耳機聆聽並觀賞ASMR影片，讓耳朵告訴自己氣泡聲音引起自發性知覺經絡反應的滋味；最後，帶著觸覺區抽到的小球換取贈品並且試飲，現場還有氣泡水特調，五感全開充分感受味蕾新體驗。

「多喝水MORE好感研究所-顛覆你的感官想像」活動。 圖／多喝水MORE氣泡水 ...
「多喝水MORE好感研究所-顛覆你的感官想像」活動。 圖／多喝水MORE氣泡水 提供
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