對抗夏天臉上「土石流」 蘭蔻零粉感粉底棒持妝24小時，輕鬆畫出法式絕美彩妝

2019-06-04 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏日女孩上妝，最害怕就是炎熱下的土石流，要不停地補補貼貼自己的彩妝，要如何讓妝感持續不脫妝，持久、零毛孔、零油光、零粉感呢？

現在有台底妝界的「超跑」來了，讓妳在2.8秒輕鬆上好一個區塊，蘭蔻「零粉感超持久粉底棒」帶妳奔馳整個炎炎夏日。

夏季也能有輕盈妝感，蘭蔻零粉感超持久粉底棒，跳脫過去粉條粘膩厚重感，內含有珍珠吸油微粒，把多餘的油脂吸附，彩妝一整天也不暗沉。

當然除了不泛油光，遮瑕力也是底妝關注焦點，蘭蔻首創「靠光遮瑕」技術，運用「珍珠光感粒子」帶來加倍光線折射，讓毛孔瞬間消失還能提亮膚色，帶給妳自然肌的光澤感。

至於粉條會帶來的重粉感，蘭蔻也想到了，使用零粉感超持久粉底棒，一次搞定各種底妝的障礙，即使是上妝新手，讓妳2.8秒就變成底妝大師，即使上了底妝，肌膚無時無刻都能順暢呼吸。

全新「零粉感超持久粉底棒」共推出5種色選，包含3色打底色：#010、#025、#007，與2色修容色：#04、#035，9g ／1,700元。

蘭蔻打造完美時尚攝影棚 6月全台開跑

法式妝容，台灣女孩也能輕鬆打造，蘭蔻邀請女人嘗試兩種新妝容，一款是以「零粉感超持久底妝」為主，打造絲絨般霧光的微醺妝容；另一款是絕對完美底妝，做出金緻光的夏夜妝容，都讓女人簡單畫出「法式輕奢」的優雅彩妝。

為此，蘭蔻打造出「玩美女人時尚攝影棚」將巡迴全台，以「法式輕奢．優雅微醺」為主題，重金打造華麗復古的法式酒吧布景，紅色絨布、歐式古典沙發、象牙白色牆面與金色法式雕花線板相互輝映，邀女孩同遊浪漫法國，為自己的微醺之夜，留下美麗的倩影吧。