貝拉哈蒂德時尚火力全開！深V禮服、比基尼超性感 褲裝也很帥

2019-06-04 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



貝拉哈蒂德（Bella Hadid）近期相當活躍，成為MICHAEL KORS（MK）的全球代言人，又登上日版、西班牙版時尚雜誌，穿搭的風格從性感、帥氣到華麗都有，令人目不暇給。

身為MK全新代言人，她在出席2019年美國時裝設計師協會CFDA（Council of Fashion Designers of America）時尚大獎活動時，穿上秋冬系列的亮片刺繡禮服，大開深V，這套禮服甚難駕馭，尤其下襬飾以羽毛，布料都集中在下半身，但她還是以極瘦的身形撐起這件禮服，臉部妝容則意外的有點像莎拉潔西卡派克。此外，她近期也登上西班牙《VOGUE》雜誌，身穿FENDI泳裝系列比基尼，躺臥的仰角拍出噴火的辣度，這套比基尼是時髦的FF Logo系列，售價350英鎊大約14,263元台幣；此外，日版7月《VOGUE》雜誌，也是貝拉哈蒂德登封，她身穿2019春夏路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝，宛如女戰士的盔甲線條、繭型輪廓以及袖身的堆疊、抓褶、立裁，都是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière熱愛的穿梭時空及未來感的樣貌。