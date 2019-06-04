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貝拉哈蒂德時尚火力全開！深V禮服、比基尼超性感 褲裝也很帥

2019-06-04 20:15聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

貝拉哈蒂德（Bella Hadid）近期相當活躍，成為MICHAEL KORS（MK）的全球代言人，又登上日版、西班牙版時尚雜誌，穿搭的風格從性感、帥氣到華麗都有，令人目不暇給。

身為MK全新代言人，她在出席2019年美國時裝設計師協會CFDA（Council of Fashion Designers of America）時尚大獎活動時，穿上秋冬系列的亮片刺繡禮服，大開深V，這套禮服甚難駕馭，尤其下襬飾以羽毛，布料都集中在下半身，但她還是以極瘦的身形撐起這件禮服，臉部妝容則意外的有點像莎拉潔西卡派克。此外，她近期也登上西班牙《VOGUE》雜誌，身穿FENDI泳裝系列比基尼，躺臥的仰角拍出噴火的辣度，這套比基尼是時髦的FF Logo系列，售價350英鎊大約14,263元台幣；此外，日版7月《VOGUE》雜誌，也是貝拉哈蒂德登封，她身穿2019春夏路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝，宛如女戰士的盔甲線條、繭型輪廓以及袖身的堆疊、抓褶、立裁，都是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière熱愛的穿梭時空及未來感的樣貌。

而BURBERRY最新的monogram系列，以品牌米色、棕色互連的TB字母表現，貝拉哈蒂德頭上包的毛巾正來自此系列，有點幽默又不失異國情調，除了性感風格，她在坎城選穿了sandro Homme 2019春夏男裝系列，駝色褲裝復古又帥氣，她隨性開了幾顆扣子，輕鬆穿出超模風采。

在西班牙版的《VOGUE》內頁，貝拉哈蒂德穿著FENDI泳裝，性感健康。圖／取自...
在西班牙版的《VOGUE》內頁，貝拉哈蒂德穿著FENDI泳裝，性感健康。圖／取自IG
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貝拉哈蒂德穿著肩線設計宛如女戰士的2019春夏路易威登女裝，登上日版《VOGUE...
貝拉哈蒂德穿著肩線設計宛如女戰士的2019春夏路易威登女裝，登上日版《VOGUE》7月號。圖／取自IG
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貝拉哈蒂德身穿MICHAEL KORS 2019秋冬系列禮服，深V大開。圖／MI...
貝拉哈蒂德身穿MICHAEL KORS 2019秋冬系列禮服，深V大開。圖／MICHAEL KORS提供
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貝拉哈蒂德身穿MICHAEL KORS 2019秋冬系列禮服，與設計師Micha...
貝拉哈蒂德身穿MICHAEL KORS 2019秋冬系列禮服，與設計師Michael Kors合影。圖／MICHAEL KORS提供
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貝拉哈蒂德身穿路易威登2019春夏系列登上日版《VOGUE》雜誌。圖／取自IG
貝拉哈蒂德身穿路易威登2019春夏系列登上日版《VOGUE》雜誌。圖／取自IG
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貝拉哈蒂德頭上的毛巾來自BURBERRY最新的monogram系列。圖／BURB...
貝拉哈蒂德頭上的毛巾來自BURBERRY最新的monogram系列。圖／BURBERRY提供
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貝拉哈蒂德身穿Sandro Homme 2019春夏系列駝色套裝。圖／Sandr...
貝拉哈蒂德身穿Sandro Homme 2019春夏系列駝色套裝。圖／Sandro提供
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