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櫃姐狂推口紅新品！ 「阿拉丁」茉莉公主色搶翻、3INA唇膏自由搭超潮

2019-06-04 19:40聯合報 記者劉小川╱即時報導

夏天來臨，女人的妝容也要跟著改變，特別是最能影響形象的「口紅」，也要跟上夏季風格，擦上唇後，要又水潤、又粉嫩，還不會展現過度的唇紋，一群迷唇姐們，終於又有新貨可以搶了。

小資女的口紅除了擦上去好看外，一拿出來的包裝也要夠潮，西班牙彩妝品牌3INA在夏天上市全新「FUN膽玩色唇膏」，最特別就是訂製服務，可以挑選自己喜愛的顏色，搭配喜歡的超潮唇盒設計，保證一拿出來補妝，就讓周遭姊妹大呼「好好看！」

3INA呼籲夏天就要當起「迷人的小姐姐」，唇膏顏色不要太豔麗，反而帶點柔和粉嫩感，必試顏色就是#114楓糖紅茶，土橘色系超顯白，又能多點知性感，如果想要器質性更強，可挑#583楓糖奶茶，氣質馬上大加分。至於想要夏天交個男友，就選#240仙女紅茶，被譽為「斬男唇膏」，全系列共有16色，涵蓋閃耀吻色、金屬光感與絲絨霧感，絕對能選到自己愛的顏色。

電影「阿拉丁」全球票房告捷，女主角茉莉公主的迷人妝容也成焦點，M.A.C與阿拉丁的打造聯名彩妝也跟著熱賣。櫃姐就透露，不少人最想買的，就是畫上比照茉莉公主的肉桂玫瑰色唇膏，畢竟當她一開口唱歌時，眼睛就看到超美的唇膏，一整個迷倒阿拉丁。

這款賣到缺貨的肉桂玫瑰色唇膏，就是M.A.C與阿拉丁聯名彩妝中的時尚專業唇膏#Princess Incognito，根本就是公主的命定色系，聽說已經在排隊等貨中，要搶要快。

LANCÔME蘭蔻為所有女人找到命定唇膏了，全新「絕對閃耀水蜜光唇膏」，讓雙唇色彩飽滿又嘟嘟，適合亞洲人黃皮的桃紅色系太迷人飄仙氣，打造出最夯的「水光唇」，是一款唇膏，也是唇膜，邊上妝邊保養。

絕對閃耀水蜜光唇膏能夠保濕嘟嘟唇，因為添加美唇精油，色調方面，一定要關注的顏色「珊瑚橘」，也是現在時尚界最關注色系，連櫃姐們都搶購 #382閃耀蜜桃紅、 #157放閃蜜柚橘，搭配夏天的陽光，只要一個微笑就能讓人卸下心防。

豆沙色系必買色是#232漫遊蜜粉桃，就像是甜而不膩的玫瑰裸粉色，讓妳呈現母胎般的潤唇，素顏控必帶的一款口紅。

M.A.C與阿拉丁聯名彩妝中，時尚專業唇膏#Princess Incognito...
M.A.C與阿拉丁聯名彩妝中，時尚專業唇膏#Princess Incognito必搶，820元。圖／摘自IG
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3INA帶點柔粉的FUN膽玩色唇膏，好上色又保濕，推薦色全曝光，讓專櫃小姐姐都愛不釋手。記者劉小川／攝影
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阿拉丁的茉莉公主必擦的#Princess Incognito，讓M.A.C與阿拉丁聯名彩妝賣超好。圖／摘自IG
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LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」顯色自然，延展性佳，一抹即上色，售價1,100元。圖／LANCÔME提供
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M.A.C與阿拉丁聯名彩妝，推出4色時尚專業唇膏，820元。圖／摘自IG
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LANCÔME「絕對閃耀水蜜光唇膏」推薦五大必搶色系，由左至右＃382 閃耀蜜桃紅、＃232 漫遊蜜粉桃、＃157 放閃蜜柚橘、＃398 愛戀蜜梅果、＃368 魅惑蜜莓紅。記者劉小川／攝影
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3INA可愛又帶點童趣設計的唇膏外殼，隨著心情，任意更換化妝包內的時尚單品，FU...
3INA可愛又帶點童趣設計的唇膏外殼，隨著心情，任意更換化妝包內的時尚單品，FUN膽玩色唇膏唇膏搭配唇盒470元。記者劉小川／攝影
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