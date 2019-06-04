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IG芋頭控推「食芋堂泡芙」皮超酥、芋泥內餡爆漿土石流

2019-06-04 18:49聯合報 記者柯意如╱即時報導

經常逛IG的芋頭控，應該有被一款爆漿泡芙燒到過。經常逛東區的老食客，對於「凱帝蛋糕」一定不會陌生，這家老字號烘培坊已經成立30多年。新時代的「凱帝」掛上了新品牌「食芋堂」，在眾多芋泥商品搶佔社群版面時，「食芋堂」爆漿酥皮芋頭泡芙、厚切芋泥派，是「芋泥土石流」等級的美味甜點，擄獲許多IG粉絲的心。

「食芋堂」的招牌芋頭泡芙一撕爆漿。圖／IG @dorischi514提供
「食芋堂」的招牌芋頭泡芙一撕爆漿。圖／IG @dorischi514提供
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成立於1985年的凱帝蛋糕（食芋堂），被比喻為芋頭控不可不逛的店，距離國父紀念館捷運站不遠，交通上算是方便。外觀低調就像一般的西點麵包店，許多人是看到網路推薦從地址尋找，只要首次被領進門就會被各式甜點環繞，身為芋頭控好幸福，選擇困難症大發作。

「食芋堂」泡芙獲得許多IG網友推薦。圖／IG @nora.chou提供
「食芋堂」泡芙獲得許多IG網友推薦。圖／IG @nora.chou提供
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「芋泥派」的厚實切面壯觀。圖／大食妹掘樂子授權、IG @bigeatsis
「芋泥派」的厚實切面壯觀。圖／大食妹掘樂子授權、IG @bigeatsis
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招牌芋頭泡芙外殼相當酥脆。圖／IG @dorischi514提供
招牌芋頭泡芙外殼相當酥脆。圖／IG @dorischi514提供
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IG網友們分享，不可錯過「食芋堂」的招牌芋頭泡芙，許多人都是常看到美食部落客分享照片而被燒到。「食芋堂」招牌的芋泥泡芙外殼是酥皮，輕輕一碰就會掉落的那種酥脆感，一剝開泡芙，裡面的芋泥餡幾乎土石流，有種快要拿不住的感覺！

「食芋堂」的招牌芋頭泡芙。圖／IG @dorischi514提供
「食芋堂」的招牌芋頭泡芙。圖／IG @dorischi514提供
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「食芋堂」的招牌芋頭泡芙。圖／IG @dorischi514提供
「食芋堂」的招牌芋頭泡芙。圖／IG @dorischi514提供
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招牌芋頭泡芙外殼相當酥脆。圖／IG @nora.chou提供
招牌芋頭泡芙外殼相當酥脆。圖／IG @nora.chou提供
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「芋泥柔滑又濕綿不乾」、「甜度適中」、「餅皮極酥好吃」，吃到停不下來，兩三下就解決一個，沒有吃不下的問題。

「芋泥派」的厚實切面壯觀。圖／大食妹掘樂子授權、IG @bigeatsis
「芋泥派」的厚實切面壯觀。圖／大食妹掘樂子授權、IG @bigeatsis
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「芋泥派」的厚實切面壯觀。圖／大食妹掘樂子授權、IG @bigeatsis
「芋泥派」的厚實切面壯觀。圖／大食妹掘樂子授權、IG @bigeatsis
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另一款「芋泥派」的厚實切面也非常壯觀，底層墊上了海綿蛋糕，搭配鮮奶油跟芋泥一起入口超幸福，不會過甜也吃得到芋頭塊，一定可以擄獲芋頭控的心，可以買單片品嘗。「食芋堂」也會隨著季節推出限時商品，詳細資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

食芋堂 凱帝蛋糕

地址：台北市仁愛路四段345巷5弄7號

芋泥泡芙單顆60元、芋泥派單片55元

售價如有誤植或更動請以門市現場公佈為準

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