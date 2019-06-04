網購強攻美妝市場！ 蘭蔻、碧兒泉男仕線上旗艦館登場推獨家優惠

2019-06-04 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



網購強攻美妝市場，電商平台紛紛與美妝品牌合作，打造線上旗艦館24小時滿足購物需求，並主打獨家優惠。PChome24h購物開設全台首家線上直營碧兒泉男仕（BIOTHERM HOMME）旗艦館，男仕極量深層潔面霜在活動開跑短短3天內就全數銷售一空，緊急追加補貨；momo購物網開設LANCOME蘭蔻全台唯一授權的線上旗艦店，成為全球第二個直營虛擬通路合作夥伴。

因3C銷售起家的PChome，擁有廣大男性市場及快速到貨的服務口碑，根據PChome 24h購物消費數據調查顯示，站上男性會員占比高過5成、消費年齡層超過6成為25～45歲的青壯年世代；L’Oreal萊雅集團指出，自從品牌開始經營線上通路後，網路新客率超過80%，占品牌年度新客成長近2成動能，繼理膚寶水（La Roche-Posay）、薇姿（Vichy）進駐PChome24h購物後，今年6月起碧兒泉也正式進駐，產品涵蓋臉部保養和身體清潔用品，碧兒泉同時授權PChome線上購物通路會員享有線上消費累積點數、每月會員禮、生日禮、續會禮等各種藍卡會員專屬權益，單次消費滿3,500元以上即可入會，成為「in touch！Club」碧兒泉會員俱樂部藍卡會員。

PChome24h購物的碧兒泉線上旗艦館首周業績告捷，搭配每月24日「PChome24力」專屬購物日活動，5月24日暖身慶開跑當天創下業績較平日成長高達15倍佳績，男性以洗面乳銷售最好，搭配控油商品為主，女性以口碑熱銷的精露、精華液等質地較清爽的單品最熱銷，首周熱銷排行榜依序為男仕極量深層潔面霜125ml、男仕奇蹟活源緊膚精露100ml、女性奇蹟活源精露125ml。

歡慶碧兒泉男仕線上旗艦館開幕，PChome24h購物即日起至6月30日下單最多享11件精美好禮、6月6日前買PChome24h購物3C指定商品送碧兒泉500元折價券、6月14日至6月17日美妝全館指定品享85折折價券、6月24日及6月25日「PChome24力」限定加碼送6% P幣。

momo購物網與台灣萊雅LUXE美妝事業部結盟，開設全台第一家LANCOME蘭蔻線上官方旗艦店，推出蘭蔻超進化肌因賦活露等經典系列商品5折起、6月10日前當日消費滿額加碼momo 10%紅利金回饋、首發合作新品「零粉感超持久粉底棒」、絕對閃耀水蜜光唇膏momo限量獨家色、玩美女人線上彩妝AR攝影棚體驗分享送momo優惠券。

momo全通路擁有近千萬的會員數、高達近7成的女性消費者群，加上每月不重複訪客數達740萬人次、日平均流量達420萬人次，可望為蘭蔻導入50%的新客，消費者購買可同步享有會員點數累積及會員升等、新品試用、生日禮等相關權益，蘭蔻官方旗艦店進駐momo購物網首月，蘭蔻玫瑰卡會員入會門檻只要4,000元（原為6,000元），入會每月可享專櫃來店禮、每年享生日禮。