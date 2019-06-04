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愛買開賣30款團購夯品！福源花生醬胖胖酥、銷魂豆干堡...都進場

2019-06-04 18:46聯合報 記者何雅玲╱即時報導

為了推廣在地生鮮，量販業者推出台灣周活動，除了精選台灣生鮮農產、排隊名店美食，更與台灣LINE貼圖暢銷畫家合作，消費者在賣場主題專區合照上傳即有機會獲市價近3000元的隨行果汁機，主題活動期間當日單筆消費滿額可獲贈限定好禮。

愛買明(5)日起至6月18日止推出「豐台灣」台灣周活動，集結500項台灣生鮮農產、排隊名店美食、產銷履歷農產品、外國觀光客必買台味，當日單筆消費滿988元免費送限量客家花布設計「台灣好客保溫保冷包」，更獨家量販抽價值3萬元「環島之星」觀光列車雙人遊、全台分店各抽1組；並將在明(6/5)中午12點，邀請戲劇搞笑天王「馬力歐」於25萬人的愛買官方粉絲團直播叫賣，介紹台灣最優質、道地的產品。

此外，愛買也首度與台灣LINE貼圖暢銷畫家「嗨小強」、「大頭兒」合作，在賣場內設有「嗨小強的百果園」、「跟著大頭兒當小農」一起愛台灣主題區，消費者合照上傳FaceBook活動頁參加抽獎，就有機會獲得市價2680元「歌林拉霸隨行果汁機」。

愛買「生鮮嚴選」與在地小農合作超過150項農漁產，採用友善農法種/養殖，全程冷鏈配送供應新鮮品質，商品並通過安全檢測，其中，「台南將軍綠蘆筍」獨家栽種紅將軍品種、不使用除草劑，特價每束55元，6/5~6/7限時２束99元。現烤烘焙則結合當令優質農產品開發出近10款新品，像是「金鑽鳳梨乳酪蛋糕」、「金鑽菠蘿泡芙」選用高雄大樹外銷等級金鑽鳳梨，甜度12以上酸甜口感兼具。

「友善養殖」風潮從歐美吹進台灣，主張讓動物在更舒適、合理的環境生長，愛買今年首度針對「人道飼養雞蛋」、「友善小農鮮乳」等10項商品提供最低79折起優惠，像是全台首座人道放牧飼養「幸福牧場放山雞蛋」、給予蛋雞比起傳統籠飼多1倍活動空間「大成人道飼養雞蛋」、歐洲規格6倍大福利雞舍飼養「OK EGGS褐殼蛋」。

辦公室最愛的團購零嘴來愛買不用湊數、等待，30款團購界超夯商品可任買，包含無添加香料、非濃縮還原果汁「SUPERMEI果汁」結合宮廷風包裝，兼具吸睛與果汁口感；嘉義最搶手零嘴「嘉義福義軒福椒蘇打餅」、「福義軒手工蛋捲」免等免排隊；新品則引進古早味胖胖酥名店聯名版，像是艋舺雞排風味「天王雞排胖胖酥」、新竹福源花生醬風味「花生醬胖胖酥」每包99元。

此外，還有超過20款排隊美食，像是榮登影音平台Netflix紀錄片《世界小吃》推薦「林聰明砂鍋魚頭」，新品則有彰化百年肉圓名店「范氏肉圓生」、「宜蘭阿萬鴨賞」、「新竹黑貓包」、「台南糖燻滷味」等在地名店美食。以及名店快閃專櫃，6/7~6/9、6/14~6/16，來自迪化街甜不辣老店「進成魚丸」全品項都將在愛買開賣，還有量販獨家台南「所長茶葉蛋」餐車開進賣場，限量推出入味大塊黑豆干夾招牌茶葉蛋「銷魂豆干堡」。

新竹福源花生醬胖胖酥120g售價99元。圖／愛買提供
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SUPERMEI果汁130ml原價38元、特價29元。圖／愛買提供　
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高雄金鑽菠蘿泡芙每個29元，6/5~6/18買二送一。圖／愛買提供
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愛買首度與台灣LINE貼圖暢銷畫家「嗨小強」、「大頭兒」合作，在賣場內設主題專區...
愛買首度與台灣LINE貼圖暢銷畫家「嗨小強」、「大頭兒」合作，在賣場內設主題專區。圖／愛買提供
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