精品折扣殺破5折！全館滿3千送3百SOGO歷年最強回饋年中慶出招了

2019-06-04 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



SOGO復興館推出全館滿3千送2百，精品滿萬送6百。圖／SOGO提供 分享 facebook 自去年第四季開始的百貨零售市場負能量延續自今年上半年，為了刺激消費市場，百貨加碼年中慶回饋力道。遠東SOGO台北店釋出歷年最強的年中慶回饋，要讓消費者「超有感」，聯手十大銀行推出全館3千送3百，全館回饋率10%起。復興館精品正值換季折扣5折起，加上滿萬送6百等優惠，精品折扣殺破5折，想要買精品現在正是出手好時機。

SOGO台北店年中慶自6月6日至6月18日登場，攜手10大銀行推出「卡吸利」，忠孝館全館累計3千送3百；復興、敦化全館累計滿3千送2百，指定精品滿1萬送6百，香奈兒、愛馬仕、卡地亞等精品珠寶滿2萬送1千。SOGO復興館指出，過去精品換季折扣通常有一、二波，但今年集中一波直接下折扣5折起，加上百貨年中慶回饋，可用不到5折價格買到精品。

除了有歷年最高年中慶回饋外，SOGO最強集客利器「日本展」也同步展開，推出以「九州」為主題的夏季日本展；「美妝天后宮」忠孝館迎來強勢回歸、全台獨家品牌LAURA MERCIER助陣，6月6日起開幕首四日，不限金額消費，還可兌換喚顏凝露、喚顏透亮蜜粉等明星商品來店禮，單筆消費滿3千元，再抽紐約、巴黎雙人來回機票、價值萬元以上商品。