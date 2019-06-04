彩色絨毛字母超可愛！ Tory Burch早秋新包登場

2019-06-04 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌的Logo字母熱潮以往大多只以簡單的印字方式呈現，今年早秋又多了不一樣的新選擇。Tory Burch從美國女畫家喬治亞歐姬芙（Georgia OKeeffe）飽和多彩畫作及具織紋的處理方式擷取靈感，打造早秋一系列帶有美國西南方風情的服飾配件。

在此系列中，最搶眼的莫過於Tory Burch字母包款與鞋子，利用彩色長絨毛斜拼出Tory Burch字母組合，立體繽紛，搭配休閒的帆布材質，無論是托特包或是小巧的相機包都散發俏皮活潑質感。對比單純的字母壓印品牌Logo所追求直率的街頭潮流味，這種呈現方式需要仔細觀察才能拼出字母真正的涵義，更顯有趣，還能感受到一股清新文藝氣質。