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皇冠集團創辦人平鑫濤病逝 享壽91歲

彩色絨毛字母超可愛！ Tory Burch早秋新包登場

2019-06-04 17:21聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚品牌的Logo字母熱潮以往大多只以簡單的印字方式呈現，今年早秋又多了不一樣的新選擇。Tory Burch從美國女畫家喬治亞歐姬芙（Georgia OKeeffe）飽和多彩畫作及具織紋的處理方式擷取靈感，打造早秋一系列帶有美國西南方風情的服飾配件。

在此系列中，最搶眼的莫過於Tory Burch字母包款與鞋子，利用彩色長絨毛斜拼出Tory Burch字母組合，立體繽紛，搭配休閒的帆布材質，無論是托特包或是小巧的相機包都散發俏皮活潑質感。對比單純的字母壓印品牌Logo所追求直率的街頭潮流味，這種呈現方式需要仔細觀察才能拼出字母真正的涵義，更顯有趣，還能感受到一股清新文藝氣質。

而Marc Jacobs近年來最具代表性的人氣商品Snapshot相機包，在早秋也推出新的款式，最大特色就是寬背帶上編織著「THE SNAPSHOT MARC JACOBS」字樣，將品牌與包款名稱直接列出，展現設計師的幽默巧思。此外，這次的包款也特別打造各款式的專屬防塵套，像是雪花白的Snapshot搭配的是白底紅字的防塵套，櫻花粉款搭配精緻勾勒的花卉印花防塵套，天空籃的包款則是搭配藍白條紋防塵套，更具收藏價值。

彩色長絨毛Logo字樣手提肩背包，14,900元。圖／Tory Burch提供
彩色長絨毛Logo字樣手提肩背包，14,900元。圖／Tory Burch提供
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天空籃Snapshot相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
天空籃Snapshot相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
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彩色長絨毛Logo字樣拖鞋，7,990元。圖／Tory Burch提供
彩色長絨毛Logo字樣拖鞋，7,990元。圖／Tory Burch提供
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Tory Burch早秋系列帶有美國西南方風情，其中最搶眼的莫過彩色長絨毛斜拼出...
Tory Burch早秋系列帶有美國西南方風情，其中最搶眼的莫過彩色長絨毛斜拼出的Tory Burch字母包款與鞋子。圖／Tory Burch提供
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櫻花粉Snapshot 相機包 NTD 15,900
櫻花粉Snapshot 相機包 NTD 15,900
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彩色長絨毛Logo字樣肩背小包，12,900元。圖／Tory Burch提供
彩色長絨毛Logo字樣肩背小包，12,900元。圖／Tory Burch提供
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棉花白Snapshot相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
棉花白Snapshot相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
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