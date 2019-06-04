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文青石頭火鍋「石研室」進駐南港 整隻雞腿先煎後炒再煮鍋

2019-06-04 17:13聯合報 記者陳睿中╱即時報導

來自台中的文青型石頭火鍋「石研室」，自6月4日正式進駐南港中國信託金融園區，增添週邊上班族的用餐新選擇。為慶祝開幕，即日起至6月30日期間，消費滿500即贈送100元餐券，打卡再贈佐餐料理。

創業於2016年的石研室，目前在全台已經有11間分店，南港中信店則為台北的第4個據點，設有49席座位。延續品牌特色，店內以清新明亮的輕工業風裝潢，搭配自然的原木色系為主。菜單、沾醬台也可見到燒杯、化學式等「實驗室」元素，增添打卡樂趣。菜單部份，除了基本款的梅花豬肉鍋、板腱牛肉鍋之外，也有較特殊的伊比利豬肋條鍋、蒜香黃金蝦鍋等不同選擇，售價為300～500元不等。

主打石頭火鍋的石研室，煮鍋前會先多一道「爆香、炒肉」的程序。各種佐料經大火快炒後所釋放出來的香氣，也是石頭火鍋的魅力之一。例如「油蔥酥雞腿排鍋」，即是將整塊雞腿排入鍋以紅蔥酥油煎，再加入大蒜、洋蔥拌炒，不僅份量十足，還帶有古樸的復古滋味，每份360元。

石研室的火鍋湯頭共有經典、麻辣、泡菜、啤酒麻油、燒酒等多種口味，讓顧客設計出自己的專屬組合。而飲品區則是罕見提供豆漿、紅茶與無糖綠茶。除了可以各自品嚐之外，還能自行挑配出「豆漿紅茶」當作佐餐飲料，也是另一種樂趣。

為慶祝開幕，至6月30日期間，消費滿500元即贈100元優惠券（限量1,000張），另外打卡即贈四川小酥肉或手作蝦仁漿一份。業者也預告，預計今年會再新增3間分店。

少見地提供紅茶、豆漿，讓客人依喜好調製出「紅茶豆漿」。記者陳睿中／攝影
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店內有6種特色湯頭。記者陳睿中／攝影
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將整塊雞腿排入鍋的「油蔥酥雞腿排鍋」。記者陳睿中／攝影
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主打石頭火鍋的「石研室」，自6月4日起進駐南港中國信託金融園區。記者陳睿中／攝影
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除了各式肉品外，也有海鮮組合可供選擇。記者陳睿中／攝影
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