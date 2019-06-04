大陸第一位！蔡徐坤登Prada廣告 英文名吊飾賣到缺貨
大陸有所謂「流量明星」一詞，用來形容在網路上擁有高關注度，能換得超高點閱率、收視率的高人氣偶偶像藝人。Prada近期邀請藝術家曹斐合作推出最新的秋冬男裝形象企劃，正是聚焦此一現象，並由知名男星蔡徐坤KUN主演，探討新世代的追星文化，他也成為大陸第一位擔綱主演Prada廣告的明星。
「一位備受崇拜、讓粉絲渴望的人物，完美是最終真理嗎？還是一個無法實現的妄想？在這個超現實理想主義的時空中，個體又居於何處？」基於這樣的疑問下，曹斐與Prada共同打造了一個名為《人類幾乎》（Code Human）的特別計畫，蔡徐坤穿上品牌秋冬男裝系列，化身完美的「人造人」標本，展示於未來人人類博物館中的後人類紀（Post-Anthropocene）展區供觀者欣賞。同時，他還一人分飾兩角，演出博物館的參觀者，在展廳裡面對著跟自己長得一模一樣的標本，產生曹斐所預想人造人在未來世界可能要面對的技術倫理，就像「複製」所掀起的物種之間的對沖。觀看影片：http://www.prada.com/zh_cn/a-future-archive/projects/code-human.html?video=video-videocodehuman
蔡徐坤憑著選秀節目「偶像練習生」第一名出道，現為超人氣男團NINE PERCENT隊長。這次《人類幾乎》特別企劃，更是Prada第一次為華人市場所打造的獨家形象廣告，在實體牆面和網路一曝光馬上吸引眾多粉絲，不只他在廣告中所穿的服裝都有非常高的詢問度，就連Prada字母吊飾也都有不少粉絲選用蔡徐坤英文名字「KUN」來訂製，在大陸許多店已經賣到缺貨，帶貨能力可說是非常驚人。
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