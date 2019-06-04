Chaumet新形象廣告曝光 宋慧喬就算是人妻了一樣超「仙」

2019-06-04 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



宋仲基、宋慧喬在前年10月結婚，成為眾所矚目的韓國銀色夫妻檔，而近日宋慧喬擔任代言人的Chaumet推出全新形象廣告，只見她在片中自帶光芒。不論是扮演時髦OL還是霸氣的皇后，舉手投足之間都有仙氣，難怪宋仲基在接受新戲訪問時，要自曝放閃，甜曬婚後生活點滴。

在去年12月宋慧喬正式成為高級珠寶品牌Chamuet的亞洲區的代言人，時隔半年，終於推出全新的形象廣告。Chaumet邀請她來演繹Joséphine珠寶兩種不同面貌，一是靈感來源的約瑟芬皇后以及時髦OL，並分別配戴了Joséphine Aigrette Impériale和Joséphine Aigrette系列首飾。在短片中，宋慧在琳琅滿目的衣櫥裏苦惱，最後挑選了象牙白的白色連身洋裝現身，並搭配多款Joséphine Aigrette戒指、耳環等，在穿衣鏡前展現自信。而另一個部分，則是化身霸氣的約瑟芬皇后身穿緞面海軍藍的禮服，並配戴Joséphine Aigrette impériale冠冕及項鍊，凸顯高貴氣質。