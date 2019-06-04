親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

全台超級富豪1,781人 平均擁房數全球第二名

Chaumet新形象廣告曝光 宋慧喬就算是人妻了一樣超「仙」

2019-06-04 16:16聯合報 記者曾智緯╱即時報導

宋仲基、宋慧喬在前年10月結婚，成為眾所矚目的韓國銀色夫妻檔，而近日宋慧喬擔任代言人的Chaumet推出全新形象廣告，只見她在片中自帶光芒。不論是扮演時髦OL還是霸氣的皇后，舉手投足之間都有仙氣，難怪宋仲基在接受新戲訪問時，要自曝放閃，甜曬婚後生活點滴。

在去年12月宋慧喬正式成為高級珠寶品牌Chamuet的亞洲區的代言人，時隔半年，終於推出全新的形象廣告。Chaumet邀請她來演繹Joséphine珠寶兩種不同面貌，一是靈感來源的約瑟芬皇后以及時髦OL，並分別配戴了Joséphine Aigrette Impériale和Joséphine Aigrette系列首飾。在短片中，宋慧在琳琅滿目的衣櫥裏苦惱，最後挑選了象牙白的白色連身洋裝現身，並搭配多款Joséphine Aigrette戒指、耳環等，在穿衣鏡前展現自信。而另一個部分，則是化身霸氣的約瑟芬皇后身穿緞面海軍藍的禮服，並配戴Joséphine Aigrette impériale冠冕及項鍊，凸顯高貴氣質。

而Chaumet廣告的側拍照，也隨之新的形象廣告短片曝光，粉絲看了，更是回應「每一張都的她都會發光」、「完美的時尚大片」。而對於這次的詮釋，宋慧喬也表示「你可以變得美麗但不一定予人優雅的感覺，更莫說要做到Grace & Character（優雅與風格）。因此你必須要有強烈信念，坦承地面對自己和世界。」而她對於Grace & Character領會就是要成為一個善良、勇敢、大方得體和品格高尚的人，更讓人覺得宋慧喬不只偶像，而是現代女性充滿自信的表徵。

Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金橄欖石戒指，2...
Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金橄欖石戒指，23萬3,000元。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet Joséphine Aigrette 18K玫瑰金粉紅石英耳環...
Chaumet Joséphine Aigrette 18K玫瑰金粉紅石英耳環，約11萬5,000元。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金珍珠戒指，15...
Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金珍珠戒指，15萬3,000元。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet Joséphine Aigrette 鉑金單鑽戒指，價格店洽。...
Chaumet Joséphine Aigrette 鉑金單鑽戒指，價格店洽。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet Joséphine Aigrette 18K玫瑰金粉紅石英戒指...
Chaumet Joséphine Aigrette 18K玫瑰金粉紅石英戒指，約22萬元。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 1...
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鍊，416萬1,000元。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 1...
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 18K白金冠冕，約336萬9,000元。圖／Chaumet提供
分享
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Gra...
Chaumet新形象廣告曝光，代言人宋慧喬舉手投足之間都有仙氣，詮釋出品牌Grace & Character精神。圖／Chaumet提供
分享

廣告珠寶結婚
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

90分鐘調酒免費喝到飽！乾杯慶祝20歲 啤酒升級「公升」巨無霸杯

2019-06-04 16:01

玩具總動員4「披薩星球」火箭、三眼怪杯6月6日開賣 來影城帶回家

2019-06-04 15:31

多重好禮享不完 星展推「星轉Plus」薪轉帳戶整合方案

2019-06-04 15:06

連日下雨「攏免驚」！ 這些防水裝備讓你美美的出門去

2019-06-04 14:58

原來！我們的爸媽也沉迷偶像愛追星

2019-06-04 14:58

甜甜圈免費送! 這天來Krispy Kreme慶祝世界甜甜圈日

2019-06-04 14:14

在杯子上尋找威利！7-ELEVEN推6款「威利杯緣子」　寵物狗沃夫、壞壞奧德全都有

2019-06-04 13:39

「玩具總動員4」進軍7-ELEVEN！手指玩偶、隨身風扇、絨毛藍牙喇叭萌翻

2019-06-04 13:18

「雷神」克里斯迷戀藍西裝 化身高壯MIB穿出超萌身高差

2019-06-04 12:35

冷臉Krystal微膨皮很可愛啊 合體Jessica搶拎台灣還沒上市的包款

2019-06-04 12:33

BABY-G聯手Roxy推極限量新款 一只表兩種風格好超值！

2019-06-04 11:47

昆凌配皮衣 晨神搭蕾絲 香奈兒J12太好搭 鬼怪金高恩李棟旭都淪陷

2019-06-04 07:34

微型珠寶正夯！ 頂級品牌也親民化

2019-06-03 23:54

6月這些星座「桃花運大爆發」 獅子社交魂爆發、處女終於熬出頭

2019-06-03 23:14

最後一次聯名！KAWS X UNIQLO開賣瘋搶

2019-06-03 21:40

名偵探柯南期間限定café 柯南蛋糕、安室透特製三明治餐點曝光

2019-06-03 19:01

網紅激推！入手「貝納頌」將時尚黑玻璃吸管帶回家

2019-06-03 17:51

碧昂絲「獅子裝」穿出女王風範 力挺老媽主辦晚宴

2019-06-03 17:13

商店要打折吸引顧客，源自300年前概念！從歷史看風險管理如何影響投資決策

2019-06-03 15:40

端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6月7日開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10

木村拓哉曬敗家戰利品 網友歪樓推文：帥哥，褲拉鍊有拉好嗎？

2019-06-03 12:55

馬來西亞手抓海鮮「SHELL OUT」滿周年 最大獎龍蝦、紅蟳免費吃

2019-06-03 12:51

不要懷疑只要猜對贏家！MIDO免費送你海洋之星潛水表

2019-06-03 12:21

超正新娘穿台灣品牌禮服！周董、昆凌甜蜜現身郎朗婚禮

2019-06-03 12:07

優人物／珠寶設計師Cindy Chao 永遠盡一千分的努力

2019-06-02 23:35

總是朋友間的「愛情大師」　自己卻談起「嘴砲式戀愛」，夠深刻了解愛情的人才懂！

2019-06-02 23:04

蔬食主義、肉肉控都能吃！純素「未來肉排」V Burger進駐微風

2019-06-02 19:27

夏天就是要吃冰 鹼粽遇上剉冰口感透心涼

2019-06-02 17:52

李治廷、陳偉霆帥穿彩色西裝現身 網：這就是真男人吧！

2019-06-02 13:49

昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28

請記住這一天！沒搶到SWATCH與BAPE聯名表 一定會扼腕

2019-06-02 11:27

改編李昂小說 林美虹《新娘妝》撫慰受苦靈魂

2019-06-02 11:25

懶熊巴魯、大象哈蒂超可愛！Cath Kidston「森林王子」系列限量上市

2019-06-02 10:25

影／《鐘樓怪人》20周年世界巡演 首站台北場爆滿

2019-06-01 17:53

張鈞甯穿格紋洋裝氣質清新 夏季限定系列引人走進度假時光

2019-06-01 17:24

獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29

冷氣每調高1℃可節省6~9%耗能！夏日「居家涼感新法寶」清涼再升級還能省電

2019-06-01 15:31

終於等到了！「新村站著吃烤肉」台灣首店6月5日開賣

2019-06-01 14:22
看更多

熱門文章

多位藝人因大腸癌病逝 專家：少吃紅肉

2019-06-03 22:30

咖啡越喝省越多！ 快看信用卡優惠大評比

2019-06-04 09:00

最後一次聯名！KAWS X UNIQLO開賣瘋搶

2019-06-03 21:40

外出留意 氣象局對16縣市發大雨特報

2019-06-04 11:55

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

2019-06-04 14:26

影／地下水門變身動物通道！石虎穿梭畫面曝光

2019-06-03 20:37

玉荷包產量暴跌變高貴水果 水果攤商鼓足勇氣才敢進貨

2019-06-04 07:38

每日星座運勢／雙子投資隨變動調整 事業獲主導權

2019-06-04 00:00

桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 13:45

世界冠軍麵包進駐花蓮 吳寶春將在台開新天堂樂園設櫃

2019-06-04 12:13

賀一航罹大腸癌病逝 醫：3症狀是重要警訊

2019-06-04 12:25

占用孕婦兒童車位 6月29日起最高罰1200

2019-06-04 10:17

吳德榮：今出門帶雨具 防曬又擋雨

2019-06-04 07:42

端午節將是好天氣 適合出遊

2019-06-04 09:10

賀一航罹癌不化療 腸癌權威：大腸癌三期病患應化療

2019-06-04 14:49

雙響砲！買聯合報、聯晚中發票千萬大獎

2019-06-03 17:07

防路殺！水門變通道 護石虎回家

2019-06-04 00:21

【閱讀生活】厭世姬／我們是不完美的媽媽、不完美的女兒？

2019-06-04 06:00

【家人關係】李明珠／梳理家譜有感

2019-06-04 06:00

【童言童語】茱麗江／我現在還不是人

2019-06-04 06:00

每天都熬夜怎麼辦？5招教你恢復元氣 熬夜後仍閃亮現身

2019-06-03 18:02

午後熱力作用影響 今各地仍有雷陣雨

2019-06-04 04:58

台鐵自強號拋錨 400人卡在枋野站延誤約74分

2019-06-04 11:22

百歲仁醫楊思標熱愛醫學工作 「不可能退休」

2019-06-03 17:54

桃機三航廈主體3度流標 2023完工面臨考驗

2019-06-04 12:26

登革熱群聚再增三例 都在高雄市三民區

2019-06-03 17:31

6月這些星座「桃花運大爆發」 獅子社交魂爆發、處女終於熬出頭

2019-06-03 23:14

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

全球瘋趙無極 最有眼光的藏家原來在台灣...

2019-06-03 17:27

昆凌配皮衣 晨神搭蕾絲 香奈兒J12太好搭 鬼怪金高恩李棟旭都淪陷

2019-06-04 07:34

賀一航大腸癌逝 癌醫：速度太快令人驚訝

2019-06-04 15:46

愛牠就不要斷牠生路 野生幼獸幼鳥不要任意撿拾

2019-06-03 16:58

多納老鷹谷銀河景致迷人 攝友上山夜拍險象環生

2019-06-04 12:56

漸凍人醫學研究新突破 中研院發現預測發病與治療契機

2019-06-04 11:32

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29

上班族向老闆提建言 人力銀行：2成6被責難

2019-06-03 19:55

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

鼓勵Uber司機「轉行」 大都會計程車祭出7萬2補助

2019-06-04 12:43

腳痛難以行走 小心是肺部腫瘤引發

2019-06-04 11:25

手抖是生病嗎？先弄懂5原因

2019-06-04 01:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top