Chaumet新形象廣告曝光 宋慧喬就算是人妻了一樣超「仙」
宋仲基、宋慧喬在前年10月結婚，成為眾所矚目的韓國銀色夫妻檔，而近日宋慧喬擔任代言人的Chaumet推出全新形象廣告，只見她在片中自帶光芒。不論是扮演時髦OL還是霸氣的皇后，舉手投足之間都有仙氣，難怪宋仲基在接受新戲訪問時，要自曝放閃，甜曬婚後生活點滴。
在去年12月宋慧喬正式成為高級珠寶品牌Chamuet的亞洲區的代言人，時隔半年，終於推出全新的形象廣告。Chaumet邀請她來演繹Joséphine珠寶兩種不同面貌，一是靈感來源的約瑟芬皇后以及時髦OL，並分別配戴了Joséphine Aigrette Impériale和Joséphine Aigrette系列首飾。在短片中，宋慧在琳琅滿目的衣櫥裏苦惱，最後挑選了象牙白的白色連身洋裝現身，並搭配多款Joséphine Aigrette戒指、耳環等，在穿衣鏡前展現自信。而另一個部分，則是化身霸氣的約瑟芬皇后身穿緞面海軍藍的禮服，並配戴Joséphine Aigrette impériale冠冕及項鍊，凸顯高貴氣質。
而Chaumet廣告的側拍照，也隨之新的形象廣告短片曝光，粉絲看了，更是回應「每一張都的她都會發光」、「完美的時尚大片」。而對於這次的詮釋，宋慧喬也表示「你可以變得美麗但不一定予人優雅的感覺，更莫說要做到Grace & Character（優雅與風格）。因此你必須要有強烈信念，坦承地面對自己和世界。」而她對於Grace & Character領會就是要成為一個善良、勇敢、大方得體和品格高尚的人，更讓人覺得宋慧喬不只偶像，而是現代女性充滿自信的表徵。
留言