連日下雨「攏免驚」！ 這些防水裝備讓你美美的出門去

2019-06-04 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



遇到連日的下雨，總會讓人心情不美麗，精心的造型都會被破壞。然而不用擔心，Barbour和Aigle針對雨季到來的防水裝備，就是要讓人即便遇上滂沱大雨也能保持有型、從容的出門去！

英國品牌Barbour以防風防水的油布夾克聞名全球，本季的Weather Comfort系列，延續採用輕盈舒適的防水透氣布料，其中Drizzel防水夾克採用經典Durham 版型，顏色鮮明活潑，帽衍可拆，可輕鬆應對不同天氣。而Barogram防水透氣夾克，擁有經典Barbour領口，辨識度高，內裡格紋相襯；肩上縫製小斗篷造型與防風領片，加上束腰設計在雨季中更顯俐落有形。同時搭配Gummistiefel Primrose威靈頓短雨靴或Chelsea印花短雨靴，讓整個雨季不再濕身狼狽。