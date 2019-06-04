連日下雨「攏免驚」！ 這些防水裝備讓你美美的出門去
遇到連日的下雨，總會讓人心情不美麗，精心的造型都會被破壞。然而不用擔心，Barbour和Aigle針對雨季到來的防水裝備，就是要讓人即便遇上滂沱大雨也能保持有型、從容的出門去！
英國品牌Barbour以防風防水的油布夾克聞名全球，本季的Weather Comfort系列，延續採用輕盈舒適的防水透氣布料，其中Drizzel防水夾克採用經典Durham 版型，顏色鮮明活潑，帽衍可拆，可輕鬆應對不同天氣。而Barogram防水透氣夾克，擁有經典Barbour領口，辨識度高，內裡格紋相襯；肩上縫製小斗篷造型與防風領片，加上束腰設計在雨季中更顯俐落有形。同時搭配Gummistiefel Primrose威靈頓短雨靴或Chelsea印花短雨靴，讓整個雨季不再濕身狼狽。
而Aigle的春夏系列則以「Camargue卡馬爾格」的沙漠生態園區為靈感，將盛夏豔陽的蜜桃紅、沙漠的沙褐色、陽光過度曝曬造成的泛白及沙漠區植物的綠色融入服裝設計之中，將沙漠中的豐富多樣展現。除了色彩之外，熱帶沙漠裡的棕梠葉、適合沙漠氣候的多肉植物、熱帶花卉及由陰影交錯形成的印花，呈現出沙漠秘境的氛圍。因應夏季炎熱氣候，Aigle也在服裝材質上也格外用心，選用棉質、縲縈、棉麻混紡，及快乾降溫布料，加上舒適的版型剪裁。新的系列外套除了有著夏季氣氛之外，還具備了防水、透氣或抗UV等機能性，擺脫過往厚重的印象。
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