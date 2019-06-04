直擊醫院精神科急性病房 沒有想像中森嚴

2019-06-04 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



衛生署基隆醫院精神科急性病房門禁相對嚴格，總令人感覺沉重。護理長程素足用心布置，門口牆面有龍貓「心靈驛站」圖畫、協談室內有溫馨彩繪，現在又商借口足畫家林婷婷的畫作展出，讓家屬和醫護人員有好心情，一起努力穩定病人的病情，幫助他們回歸社區和家庭。

程素足多年前從聯合報的報導得知林婷婷的生命故事，很佩服她正面看待生命的考驗，收藏兩幅林婷婷的水彩畫，陳列在病房牆面，病房內另外也會展出病友的畫法、繪畫和勞作作品。

程素足說，今年初在思考病房如何布置時，覺得可以多展出一些可激勵人心的作品，透過朋友輾轉聯絡上林婷婷，上月到林家說明來意。林婷婷也希望自己能發揮更多的正面力量，欣然答應程的邀請，挑選畫作到病房展出。

林婷婷說，曾有一名好朋友住過基隆醫院急性病房，經過治療已回歸正常生活，很開心有機會到病房展出作品，謝謝醫護同仁的付出，更希望能帶給病人、家屬好心情。