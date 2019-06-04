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7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

「玩具總動員4」進軍7-ELEVEN！手指玩偶、隨身風扇、絨毛藍牙喇叭萌翻

2019-06-04 13:18聯合報 記者陳立儀╱即時報導

讓粉絲期待已久的《玩具總動員4》電影即將於6月20日在台灣上映，除了胡迪、巴斯光年、三眼怪、熊抱哥等經典主角之外，還有新角色登場；搶搭電影熱潮，《玩具總動員4》周邊商品也猛攻粉絲荷包，7－ELEVEN將於6月5日起推出「超級明星博覽會」，推出一系列獨家及搶先販售的周邊商品，有小朋友喜歡的手指玩偶、糖果扭蛋機、發光手表，也有實用的絨毛玩偶藍牙喇叭、證件套、環保杯套，不用集點直接買。

7－ELEVEN本次推出的《玩具總動員4》周邊商品包括獨家販售的玩具總動員肖像發光手環，共有火腿豬、三眼怪、巴斯光年、胡迪等4款，限量6萬個，巴斯光年、胡迪2款扭蛋糖果機限量6萬個，6月5日起至7月2日任選第2件6折；行動桌上兩用風扇共有三眼仔、熊抱哥兩款，正面印製經典角色小臉蛋超可愛，還附可拆式桌立底座，三段風速、風力涼爽，售價599元；絨毛藍牙喇叭有胡迪、熊抱哥兩款，Q版限定收藏玩偶頭頂附掛勾，可當吊飾隨身攜帶，售價990元。搶先販售的手指玩偶系列有翠絲、彈簧狗、紅心、暴暴龍、三眼怪、叉奇、兔崽子、卡蹦公爵、鴨霸、牡羊女、巴斯光年、胡迪等12款，新角色也在其中，每個售價99元。

6月5日起在7－ELEVEN全台3,500店限點販售的包括可調式環保杯套，共有史迪奇、米奇、維尼、三眼怪、奇奇等5款，售價149元；保溫保冰飲料袋共有巴斯胡迪、奇奇蒂蒂、史迪醜ㄚ頭、維尼小豬等4款，雙面設計一次可擁有兩種角色，售價199元；保溫保冰手提袋共有米奇米妮、維尼、小飛象、玩具總動員、奇奇蒂蒂等5款，售價269元。

6月12日起在7－ELEVEN全台2,000店限點販售的包括《玩具總動員4》手持風扇，摺疊設計方便收納或放置桌上，特製軟膠扇葉使用更安全，售價390元，共有胡迪、小奶油、三眼怪、暴暴龍、火腿、Forky等6款；《玩具總動員4》手機防水袋可放入6.5吋手機，售價299元；《玩具總動員4》QQ繩證件卡套共有玩具總動員大集合2款及小奶油、三眼怪、暴暴龍、火腿等4款，售價169元；《玩具總動員4》便利貼一組有兩種尺寸，售價69元。

此外，明星及電影跨界商品也是圈粉必備，根據7－ELEVEN統計，去年因應世足賽推出樂事梅西包裝系列，上市1個月狂銷150萬包，帶動整體零食業績成長近2成；上個月推出的BTS防彈少年團冷萃黑咖啡，不到1周就熱賣超過10萬瓶；就連最夯的復仇者聯盟集點活動也在開賣後瞬間秒殺。

7－ELEVEN於6月5日推出「超級明星博覽會」，首次攜手超過10家國內食品大廠，以偶像明星及熱門電影為主題，像是零食大廠波的多與金曲歌王盧廣仲合作，獨家為7－ELEVEN開發全新品項，包括「椒鹽溪蝦」、「鳳梨蝦球」、「番茄醬油」等3種特別口味，從製程到包裝皆是由盧廣仲親自參與監製；卡迪那派出國民男友劉以豪，購買2款指定杯裝薯條就能免費獲得劉以豪桌上人形立牌，限量54,900個；樂事跨海找來韓國女神潤娥，獨家推出樂事激辣辛紅椒味洋芋片，外包裝還有潤娥比出小7手勢，6月5日起任選3件8折，還免費送全球獨家的樂事潤娥粉絲扇，限量6.6萬個。

另外還有7－ELEVEN獨家販售的《蜘蛛人：離家日》電影限定包裝百事可樂，漫威迷不可錯過，6月5日起至7月2日第2件6折。

可調式環保杯套，售價149元，共5款，7－ELEVEN搶先販售，6月5日起於全台...
可調式環保杯套，售價149元，共5款，7－ELEVEN搶先販售，6月5日起於全台3,500店開賣。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於6月5日獨家推出玩具總動員肖像發光手環，售價119元，共4款...
7－ELEVEN將於6月5日獨家推出玩具總動員肖像發光手環，售價119元，共4款，限量6萬個；扭蛋糖果機共兩款，限量6萬個，售價129元。6月5日起至7月2日任選第2件6折。圖／7－ELEVEN提供
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保溫保冰手提袋，售價269元，共5款，7－ELEVEN搶先販售，6月5日起於全台...
保溫保冰手提袋，售價269元，共5款，7－ELEVEN搶先販售，6月5日起於全台3,500店開賣。圖／7－ELEVEN提供
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保溫保冰飲料袋，售價199元，共4款，7－ELEVEN搶先販售，6月5日起於全台...
保溫保冰飲料袋，售價199元，共4款，7－ELEVEN搶先販售，6月5日起於全台3,500店開賣。圖／7－ELEVEN提供
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《玩具總動員4》手指玩偶系列，售價99元，共12款，7－ELEVEN搶先販售。圖...
《玩具總動員4》手指玩偶系列，售價99元，共12款，7－ELEVEN搶先販售。圖／7－ELEVEN提供
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可調式環保杯套，售價149元，共5款，7－ELEVEN搶先販售，6月5日起於全台...
可調式環保杯套，售價149元，共5款，7－ELEVEN搶先販售，6月5日起於全台3,500店開賣。圖／7－ELEVEN提供
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玩具總動員系列絨毛藍牙喇叭，售價990元，共兩款，7－ELEVEN獨家販售。圖／...
玩具總動員系列絨毛藍牙喇叭，售價990元，共兩款，7－ELEVEN獨家販售。圖／7－ELEVEN提供
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玩具總動員系列動桌上兩用風扇，售價599元，共兩款，7－ELEVEN獨家販售。圖...
玩具總動員系列動桌上兩用風扇，售價599元，共兩款，7－ELEVEN獨家販售。圖／7－ELEVEN提供
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