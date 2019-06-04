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台灣萊雅 開創「娛樂型零售」美妝市場新戰略

2019-06-04 12:40經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

迎接Z世代消費大軍，台灣萊雅集團LUXE美妝事業部總經理蔣喆敏今（4）日宣布，正式啟動「娛樂型零售」新計畫，並聯手momo購物網，她相信這也是實現新零售的武器，而繼碧兒泉、植村秀之後，台灣萊雅旗下的Lancome蘭蔻和Kiehls 契爾氏二品牌，也將分別於6月和7月插旗momo購物網。

蔣喆敏指出，「娛樂型零售」不只是賣產品，更是以消費者視角出發以娛樂型零售模式創造，體現令人嚮往的線上消費體驗。

蔣喆敏進一步指出，根據消費者指數研究機構Kantar在2018年針對女性線下、線上購物習慣調查顯示，同時在電商與實體通路消費的使用者，每年花在美妝產品的金額是純電商消費的4倍，也是純實體通路消費者的2倍。此外，電商與百貨專櫃消費者的重疊率更是低於2%。

蔣喆敏強調，增加消費者接觸點與成交方式，是台灣萊雅LUXE美妝事業部旗下品牌共同追求的目標，電商通路更是品牌招收新客的重要溝通管道。

蔣喆敏預期，透過與momo購物網攜手合作的全新電商策略，蘭蔻官方旗艦店上線後，預期一年可吸引超過5萬名消費者，相當從台北101排隊至淡水捷運站的人龍，同時將售出超過22座艾菲爾鐵塔的蘭蔻「超進化肌因賦活露，更預期在2020年蘭蔻將在momo平台達成破億的業績。

台灣萊雅表示，蘭蔻官方旗艦店中，除有完整豐富的美妝產品外，還有「玩美女人彩妝攝影棚」搬至momo購物網，可線上試妝，完妝分享至臉書。Kiehls契爾氏則將於momo獨家首創「零污染3D線上快閃店」，不僅能在快閃店中瀏覽各項明星商品外，還能與智能櫃姐互動享受專業肌膚諮詢，並可依肌膚諮詢結果獲得最適合個人膚質的明星產品試用包。

迎接Z世代消費帶大軍，台灣萊雅開創「娛樂型零售」美妝市場新戰略。 記者葉卉軒／攝...
迎接Z世代消費帶大軍，台灣萊雅開創「娛樂型零售」美妝市場新戰略。 記者葉卉軒／攝影
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