「雷神」克里斯迷戀藍西裝 化身高壯MIB穿出超萌身高差
六月中即將上映的《MIB星際戰警：跨國行動》由全新組合搭配演出，這次最大的亮點當屬「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），在戲中搭檔泰莎湯普森（Tessa Thompson）成為首對男女MIB探員的他，高大身型演繹探員標誌性的西裝造型更是帥氣逼人，無論戲裡或戲外都是時尚衣架子，成功讓電影還沒上映就備受熱議。
日前他與劇組到倫敦宣傳電影，身穿Paul Smith藍色格紋西裝，和飾演M探員的女星泰莎湯普森呈現出「超萌身高差」。而《MIB星際戰警：跨國行動》中探員與幾位反派的服裝也由Paul Smith特別訂製，Paul Smith更特別以電影中的外星人元素、各式象徵符號為設計元素推出《MIB星際戰警：跨國行動》限量膠囊系列服飾。
熱愛藍色的克里斯漢斯沃，逮到機會就想穿藍色，像是前陣子為《復仇者聯盟：終局之戰》宣傳時也接連穿了幾件不同材質的藍色西裝，身為BOSS MAN OF TODAY男士系列香水形象大使的他，先是穿了BOSS量身訂製的海軍藍西裝出席上海首映會，之後洛杉磯的首映會上又換了Etro雕花紋路藍色西裝配藍色襯衫，展現不同以往總是喜歡敞開襯衫釦的瀟灑穿搭風格。
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