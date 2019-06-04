「雷神」克里斯迷戀藍西裝 化身高壯MIB穿出超萌身高差

2019-06-04 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



六月中即將上映的《MIB星際戰警：跨國行動》由全新組合搭配演出，這次最大的亮點當屬「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），在戲中搭檔泰莎湯普森（Tessa Thompson）成為首對男女MIB探員的他，高大身型演繹探員標誌性的西裝造型更是帥氣逼人，無論戲裡或戲外都是時尚衣架子，成功讓電影還沒上映就備受熱議。

日前他與劇組到倫敦宣傳電影，身穿Paul Smith藍色格紋西裝，和飾演M探員的女星泰莎湯普森呈現出「超萌身高差」。而《MIB星際戰警：跨國行動》中探員與幾位反派的服裝也由Paul Smith特別訂製，Paul Smith更特別以電影中的外星人元素、各式象徵符號為設計元素推出《MIB星際戰警：跨國行動》限量膠囊系列服飾。