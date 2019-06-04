Booking.com 公開《MIB 星際戰警™》拍攝場景目的地

2019-06-04 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全球線上訂房品牌Booking.com 日前攜手 Sony Pictures 索尼影業，合作重現《MIB 星際戰警™》：跨國行動電影中的倫敦總部基地，並限時開放給全球旅客做為獨家住宿，隨著電影即將上映，Booking.com獨家整理出電影拍攝場景目的地與推薦住宿清單給影迷參考，包括到美國探訪紐約總部、至摩洛哥朝聖探員們槍戰外星人的傳統市集等經典橋段行程，讓影迷能追隨帥氣星際探員的腳步，置身電影場景中，一圓自己的星際戰警夢想。

根據 Booking.com 的調查，全球旅客有 36% 在選擇目的地時，會想前往電視、電影或 MV 的拍攝地點，為此推薦旅客前往MIB 星際戰警™：跨國行動中，H 探員、M 探員與 T 探員身處的「倫敦」總部所在地朝聖。影迷造訪倫敦時，絕不可錯過經典景點「倫敦眼」，此地同時也是最新一集電影中顯著的地標，影迷朝聖時可以一邊搭乘摩天輪，一邊從高處俯瞰這古老的文化之都。

另外，為滿足廣大粉絲對神祕MIB總部的幻想，Booking.com日前和索尼影業攜手原汁原味重現出電影中的「MIB 總部獨家住宿」，並限時開放給全球旅客預訂，讓旅客完全沉浸在星際戰警的電影世界中。

在星際戰警系列中，星際探員在美國各地保護人類免受太空生物威脅，而「紐約」曼哈頓尤其是重要場景。旅客可以前往皇后區的法拉盛草原公園，朝聖在第一集中被墜落的太空船摧毀的巨大地球模型，或前往上西城參觀第二集開頭場景的美國自然史博物館，來趟知性之旅。

而影迷最不能錯過的莫過於布魯克林砲台隧道，這裡的通氣塔就是電影中作為紐約總部的建築。為了近距離欣賞電影經典場景，Booking.com推薦入住鄰近砲台公園的「瓦格納飯店」，除了可以近距離欣賞這棟知名建築物，還可以從飯店望見紐約港與自由女神像。

在即將上映的《MIB 星際戰警™》：跨國行動中，花都「巴黎」的天際將被飛碟的光所照亮，其中艾菲爾鐵塔、凱旋門等知名場景也都將出現在電影場景中。既然追隨星際戰警來到這萬分浪漫的城市，不妨找間奢華住宿，讓自己享受一下大明星的待遇吧。Booking.com精選位在巴黎的16區的「廣場別墅奢華旅館」，住宿設計古今融合之外，更還設有私人花園，讓入住旅客能化身巴黎名人，享受尊貴生活，鄰近地鐵站的便利性，前往各大景點也都相當方便。

「摩洛哥馬拉喀什」充滿異國情調，知名的露天市集總是聚集著世界各地的淘寶旅客，前來選購傳統織布、陶器與珠寶等。而熙熙攘攘的人群與眾多城牆建築，也讓馬拉喀什成為外星人躲避 H 探員與 M 探員的最佳地點，影迷們可以期待最新一集的電影場面，探員們將與外星人在這座古城展開精采刺激的雷射槍戰！