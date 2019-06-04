Booking.com 公開《MIB 星際戰警™》拍攝場景目的地
全球線上訂房品牌Booking.com 日前攜手 Sony Pictures 索尼影業，合作重現《MIB 星際戰警™》：跨國行動電影中的倫敦總部基地，並限時開放給全球旅客做為獨家住宿，隨著電影即將上映，Booking.com獨家整理出電影拍攝場景目的地與推薦住宿清單給影迷參考，包括到美國探訪紐約總部、至摩洛哥朝聖探員們槍戰外星人的傳統市集等經典橋段行程，讓影迷能追隨帥氣星際探員的腳步，置身電影場景中，一圓自己的星際戰警夢想。
根據 Booking.com 的調查，全球旅客有 36% 在選擇目的地時，會想前往電視、電影或 MV 的拍攝地點，為此推薦旅客前往MIB 星際戰警™：跨國行動中，H 探員、M 探員與 T 探員身處的「倫敦」總部所在地朝聖。影迷造訪倫敦時，絕不可錯過經典景點「倫敦眼」，此地同時也是最新一集電影中顯著的地標，影迷朝聖時可以一邊搭乘摩天輪，一邊從高處俯瞰這古老的文化之都。
另外，為滿足廣大粉絲對神祕MIB總部的幻想，Booking.com日前和索尼影業攜手原汁原味重現出電影中的「MIB 總部獨家住宿」，並限時開放給全球旅客預訂，讓旅客完全沉浸在星際戰警的電影世界中。
在星際戰警系列中，星際探員在美國各地保護人類免受太空生物威脅，而「紐約」曼哈頓尤其是重要場景。旅客可以前往皇后區的法拉盛草原公園，朝聖在第一集中被墜落的太空船摧毀的巨大地球模型，或前往上西城參觀第二集開頭場景的美國自然史博物館，來趟知性之旅。
而影迷最不能錯過的莫過於布魯克林砲台隧道，這裡的通氣塔就是電影中作為紐約總部的建築。為了近距離欣賞電影經典場景，Booking.com推薦入住鄰近砲台公園的「瓦格納飯店」，除了可以近距離欣賞這棟知名建築物，還可以從飯店望見紐約港與自由女神像。
在即將上映的《MIB 星際戰警™》：跨國行動中，花都「巴黎」的天際將被飛碟的光所照亮，其中艾菲爾鐵塔、凱旋門等知名場景也都將出現在電影場景中。既然追隨星際戰警來到這萬分浪漫的城市，不妨找間奢華住宿，讓自己享受一下大明星的待遇吧。Booking.com精選位在巴黎的16區的「廣場別墅奢華旅館」，住宿設計古今融合之外，更還設有私人花園，讓入住旅客能化身巴黎名人，享受尊貴生活，鄰近地鐵站的便利性，前往各大景點也都相當方便。
「摩洛哥馬拉喀什」充滿異國情調，知名的露天市集總是聚集著世界各地的淘寶旅客，前來選購傳統織布、陶器與珠寶等。而熙熙攘攘的人群與眾多城牆建築，也讓馬拉喀什成為外星人躲避 H 探員與 M 探員的最佳地點，影迷們可以期待最新一集的電影場面，探員們將與外星人在這座古城展開精采刺激的雷射槍戰！
而鄰近舊城區傳統市集的摩洛哥傳統民宅「沙漠之源庭園旅館」可說是朝聖的絕佳住宿，方便影迷前往其他出現在電影中的知名地標。而住宿的設計風格巧妙結合摩洛哥傳統文化元素以及現代新穎的設施，館內並設有美麗的花園與露臺供住客使用。
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