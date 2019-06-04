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不是大腸癌擴散 白冰冰揭賀一航真正死因

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

原來！我們的爸媽也沉迷偶像愛追星

2019-06-04 14:58聯合新聞網 聯合數位文創

你/妳知道爸媽的偶像是誰嗎？大部分的人在成長過程中大概都有崇拜偶像的經驗，就連我們的爸媽也不例外！在爸媽成長的那個年代，追的不是5566、SHE、林俊傑，他們追的是武俠大師－金庸筆下的一個個經典人物，舉凡郭靖、黃蓉、滅絕師太、王重陽個個都是他們的心頭好！而且誰說爸媽記性都不好，他們可是能倒背如流金庸人物的生平事蹟、戀愛情史、經典名言呢！一講起這些故事不講個三天三夜都不罷休！

圖／遠流出版公司提供
圖／遠流出版公司提供
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他們之所以對金庸武俠如此著迷，在於金庸大師對每一作品的設定無不是充滿正能量，小到路見不平拔刀相助，大到行俠仗義、懲奸除惡，讓在五、六十年代的人們奮起追尋江湖俠義精神，就算那時候的金庸小說仍未在台灣解禁，依然讓爸媽們為之瘋狂。

金庸武俠是極其深大的江湖，裡頭蘊藏著許多耐人尋味的俠義情懷：打了七天七夜的華山論劍，還有扣人心弦的情愛章節：喬峯與阿朱的深刻愛戀，說不完也道不盡，今年暑假就用行動力與爸媽來場懷舊追星的孝親之旅，一起到華山1914文創產業園區，參觀金庸首次大型特展【金庸武俠－華山論劍】，看看爸媽愛的黃蓉和郭靖，聽聽爸媽當年追星的瘋狂，比比看誰的武功高強，一起進入金庸武俠的江湖世界，一窺金庸大師神奇的武俠文學奧秘

繪圖／李志清
繪圖／李志清
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【金庸武俠－華山論劍】特展資訊

展覽時間：2019.6.26-2019.9.15

展覽地點：華山1914文創園區中7館

粉絲專頁：金庸武俠－華山論劍

各大通路：udn售票網ibon全家Famiport博客來ACCUPASSKLOOK

主辦單位：遠流出版公司、聯合數位文創

客服專線：(02)7721-6955#2（每日10:00-18:00）

票價訊息：預售票170元；情花毒預售票230元；現場全票250元

開放時間：10：00~18：00(17：30停止售票入場)

大宗購票另有優惠可電洽(02)7721-6955#1

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