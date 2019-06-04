BABY-G聯手Roxy推極限量新款 一只表兩種風格好超值！

2019-06-04 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不只旗下的G-Shock滿35歲，今年Casio專為女性而設的Baby-G也歡慶25周年的到來，因此找來女性衝浪品牌Roxy一同合作。打造全新的BAX-100RX-4A腕表，一款表有兩種不同的風格，最適合想隨心變化造型的消費者。

品牌精神源自衝浪文化的Roxy和Baby-G同樣都誕生於九〇年代，因此兩個品牌透過這次合作，為女性設計出一款不論是在運動或日常生活，都適合配戴的表款。因此全新的BAX-100RX-4A表款，採用了可快速拆卸表帶的設計，並提供了粉中帶橘的樹脂與花卉帆布表帶，展現不一樣的風情。聯名表款採用G-LIDE系列的BAX-100型號，表款設計的表殼與表面採用粉色帶橘，呼應了午後被陽光照射的沙灘情景。除了樹脂表帶，還備有結合Roxy常用的花卉圖騰帆布表帶，還分別印製了「BEACH VIBES ROXY」、「EST1990」及ROXY招牌心型標誌，或是縫上Roxy黑色布標。