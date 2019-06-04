玩具控必敗 這款「玩具總動員4」限量款面紙好市多獨賣
睽違九年，讓小朋友都等到長大成人的玩具總動員4即將在6月中上映，預期將再掀起新一波迪士尼冒險動畫卡通風潮。
趕在電影上映前，家紙品牌舒潔也搶先推出玩具總動員4獨家聯名限量款面紙系列，除了讓眾人熟知且深受喜愛的巴斯光年、胡迪警長、三眼怪、牧羊女等主角躍上舒潔盒裝面紙、紙手帕、袖珍包面紙、衛生紙等一系列產品外包裝之外，還驚喜加入第四集才曝光的全新主角叉奇Forky與開朗又搞笑的Bunny& Ducky一對活寶，超萌彩蛋與可愛爆表的滿版設計，讓人忍不住想一次收藏全系列。
舒潔指出，每每推出創新包裝，總吸引年輕消費者的喜愛，像是今年初推出限量櫻花季包裝便創下銷售業績雙位數成長。今夏則將再以「#放拭冒險_可愛有理」作為設計主軸推出玩具總動員4 X舒潔獨家聯名限量款系列，共推出「華麗的冒險」與「大臉FUN世界」兩款趣味不同的設計。
其中「華麗的冒險」系列商品已在全聯、家樂福、寶雅、便利商店等各大通路開賣，搭配新品上市各通路陸續推出買一送一促銷優惠，「大臉FUN世界」系列則將於6月中起在好市多獨家販售。
此外，自即日起至7月底止舒潔還將加碼推出迪士尼聯名系列消費簡訊抽獎活動，活動期間內凡消費者購買舒潔迪士尼商品任三件，依指示完成簡訊登錄即可參加抽獎，獎項內容包括頭獎兩人同遊東京迪士尼等。
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