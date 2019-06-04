昆凌配皮衣 晨神搭蕾絲 香奈兒J12太好搭 鬼怪金高恩李棟旭都淪陷

2019-06-04 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



有什麼能讓女星昆凌和林依晨兩位風格這麼不相同的女子都愛不釋手？誰這麼大魅力迷倒《鬼怪》李棟旭、《與神同行》朱智勳？答案是金高恩和9m88也都上手的香奈兒J12腕表。風靡全球將近20年，J12腕表今年首度改版，不但搭載全新的自製機芯，在外觀上也有許多細節微調，配戴起來更舒適美觀。為了歡慶全新J12腕表系列上市，香奈兒繼5月2日於巴黎舉行全球記者會後接連於各地舉行記者會暨派對，許多明星名人都搶先戴上。每個人不同的穿搭風格和個性，也巧妙展現J12的百變經典魅力。

台灣女星昆凌五月初出席J12巴黎上市派對，以黑色鱷魚皮革壓紋外套和長褲，搭配黑色鑽石時標款的全新J12腕表，展現俏皮優雅的男孩風。而粉絲暱稱「晨神」的林依晨以一襲海軍藍蕾絲刺繡連身褲裝現身首爾的Paris-New York工坊系列時裝秀，也配戴了同款的腕表，則讓黑色J12散發更重熟的女人味。兩大男神李棟旭與朱智勳在韓國首爾出席全新J12腕表記者會與派對時，都分別以全黑與全白的晚宴西裝搭配了數字時標款的黑色J12腕表，毫無違和地展現這款腕表百搭的中性魅力。

除了黑色，以抗磨精密陶瓷材質席捲全球的香奈兒J12腕表，白色也是2003年以來的經典色之一。香奈兒品牌大使、《鬼怪》新娘金高恩在首爾的記者會上就選擇了配戴基本數字時標款的白色J12腕表，搭配亮片刺繡斜紋軟呢套裝，穿出年輕優雅的知性美。而配戴同款白色J12出席工坊時裝秀的台灣歌手9m88，則以充滿夏季感的白色襯衫和彩色遮陽傘印花短裙，詮釋香奈兒J12的活潑魅力。當然，全新J12既然一口氣找來9位不同資歷與個性的繆思女神闡述腕表的精神，不論是已經80歲的艾莉麥克洛（Ali Macgraw）、最美孕婦綺拉奈特莉（Keira Knightley）、傳奇女星卡洛波桂（Carole Bouquet），她們手腕上的白色J12都恰如其分地詮釋了屬於不同年齡、世代、人生經歷的女性所散發出來的個性魅力。