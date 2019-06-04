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WWDC／watchOS 6太貼心！不只監控噪音 連生理期都幫你算好

2019-06-04 04:52聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

一年一度的WWDC蘋果開發者大會在台北時間6/4凌晨1點於加州聖荷西登場，近來特別強調健康功能的Apple Watch，在最新推出的watchOS 6上大幅更新了健康和健身功能，不只活動紀錄App提供了更詳細的趨勢分析，更加入監控噪音分貝與對女性超實用的生理週期紀錄與預測功能，實在是太貼心！

研究指出聽力健康與生活品質有極大關聯性，但現代人經常長期暴露在極大噪音環境中（像是演唱會、體育賽事等）卻不自知，為了避免用戶面臨不可逆的聽力受損問題，透過配戴在手腕上的Apple Watch，可以隨時偵測環境分貝，並根據世界衛生組織的標準，如果達到90分貝，手表即會發出警示通知。另外，女性使用者也可透過全新的生理週期追蹤程式，隨時使用Apple Watch紀錄詳細與查看當前生理狀況，包括週期、流量、症狀、排卵預測等。

未來更新watchOS 6之後，使用者也終於可以直接在Apple Watch上選用新表盤設計和直接從手表上的App Store下載應用程式。發表會上蘋果也同步亮相了一系列夏季新表帶款式，包括非常適合夏天的金絲雀黃色、火龍果色和矢車菊色，還有聲援LGBTQ倡導組織的彩虹版運動型表環，即日起就能買到。

watchOS 6上大幅更新了健康和健身功能，表盤圖樣也有新增。圖／蘋果提供
watchOS 6上大幅更新了健康和健身功能，表盤圖樣也有新增。圖／蘋果提供
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watchOS 6加入了噪音偵測功能。圖／蘋果提供
watchOS 6加入了噪音偵測功能。圖／蘋果提供
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女性使用者可透過watchOS 6全新的生理週期追蹤程式，隨時使用Apple W...
女性使用者可透過watchOS 6全新的生理週期追蹤程式，隨時使用Apple Watch紀錄詳細與查看當前生理狀況。圖／蘋果提供
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蘋果夏季新表帶款式，即日起就能買到。圖／蘋果提供
蘋果夏季新表帶款式，即日起就能買到。圖／蘋果提供
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全新iOS 13與watchOS 6的活動紀錄App提供了更詳細的趨勢分析功能。...
全新iOS 13與watchOS 6的活動紀錄App提供了更詳細的趨勢分析功能。圖／蘋果提供
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噪音演唱會火龍果

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