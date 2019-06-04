WWDC／watchOS 6太貼心！不只監控噪音 連生理期都幫你算好

2019-06-04 04:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



一年一度的WWDC蘋果開發者大會在台北時間6/4凌晨1點於加州聖荷西登場，近來特別強調健康功能的Apple Watch，在最新推出的watchOS 6上大幅更新了健康和健身功能，不只活動紀錄App提供了更詳細的趨勢分析，更加入監控噪音分貝與對女性超實用的生理週期紀錄與預測功能，實在是太貼心！

研究指出聽力健康與生活品質有極大關聯性，但現代人經常長期暴露在極大噪音環境中（像是演唱會、體育賽事等）卻不自知，為了避免用戶面臨不可逆的聽力受損問題，透過配戴在手腕上的Apple Watch，可以隨時偵測環境分貝，並根據世界衛生組織的標準，如果達到90分貝，手表即會發出警示通知。另外，女性使用者也可透過全新的生理週期追蹤程式，隨時使用Apple Watch紀錄詳細與查看當前生理狀況，包括週期、流量、症狀、排卵預測等。