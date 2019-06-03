6月這些星座「桃花運大爆發」 獅子社交魂爆發、處女終於熬出頭

2019-06-03 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



六月星座桃花運大公開，以下上榜的四個星座，真是讓人又嫉妒又羨慕，就算沒上榜的星座也不要氣餒，畢竟有許多星座可以陪伴著你，一起努力總有脫單的機會喔！

第四名、巨蟹座

6月是開開心心的一個月，臉上要時常掛著笑容，讓自己的親和力大爆發，也因此提升了自己的桃花運。巨蟹座最大的魅力就是那迷死人的笑容，讓許多人忍不住多看幾眼，因此也會吸引到心儀對象的注意，緣分可能就這樣悄悄展開。但還是要切記用心打扮一下唷，才能增加自己成功的機會喔！

第三名 獅子座

6月的獅子座，打開自己的社交魂，打扮的水噹噹，多去參加些社交活動、聚會，展現個人魅力，告別過去的衰運把氣場全打開，好好的去招蜂引蝶吧！但要切記，桃花運旺也要小心爛桃花的出現，睜大眼睛再決定。

第二名 處女座

處女也是一位等待許久的星座，熬出頭了，處女座6月的桃花，好到讓人眼紅。容易遇見合得來的星座，這個時候遇到了也不要害羞，該踏出那步的時候，就勇敢的站出去吧！找朋友從中間牽線的話，戀愛的機率會更加提高。最大的忌諱就是別讓自己壓力過大唷！

第一名 摩羯座