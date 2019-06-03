最後一次聯名！KAWS X UNIQLO開賣瘋搶

2019-06-03 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



深受許多潮流迷喜愛的UNIQLO x KAWS聯名款今天(3日)開始發售，由於美國知名塗鴉藝術家KAWS先前在其官方社群表示「這是最後一次的聯名合作」，因此吸引各地不少粉絲瘋搶，而台灣各門市也開始出現缺貨情況，民眾也急忙詢問補貨的可能性，UNIQLO也在臉書粉絲團回覆，「內部正在積極確認中，若有消息會立即公告」。

美國知名塗鴉藝術家KAWS筆下療癒的COMPANION公仔，以及招牌的XX眼睛，向來時尚粉絲喜愛，先前也曾有大型裝置藝術降臨台北中正紀念堂及香港維多利亞港，都成為潮流迷打卡朝聖的熱點。

這次UNIQLO推出一系列「KAWS: SUMMER」UT 聯名商品，以BFF和COMPANION兩個超人氣經典角色為主角，由於售價從390元起，網路上也已經出現炒作價，因此吸引不少民眾爭搶。

尤其是中港地區，一早就有瘋狂粉絲搶購的影片在微博瘋傳。畫面中可以看到民眾為了搶衣服，不惜大打出手、連滾帶爬進門市，還有人直接爬上櫃台扒走模特兒身上的T恤，場面宛如「喪屍出動」。