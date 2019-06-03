名偵探柯南期間限定café 柯南蛋糕、安室透特製三明治餐點曝光

2019-06-03 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



名偵探柯南最新電影「紺青之拳」即將在台上映，無論是展覽或是餐廳，都讓柯南粉好期待，而日本每年為宣傳電影所開設的期間限定Café，更是全球柯南迷此生必去朝聖地！今年，粉絲不用專程跑日本，期間限定Detective Conan Café - Taiwan，是亞洲繼泰國、上海外，台灣第一家以名偵探柯南為名的主題café，即將在6月6日登場，店內有特別為台灣粉絲量身打造的主題餐飲及專屬周邊商品，帶給柯南粉絲驚喜的用餐體驗。

Detective Conan Café最大特色就是可以在充滿名偵探柯南氛圍情境中用餐，店內設置一系列主題佈置，包括角色造型立牌、怪盜基德主題場景、café專屬拍照專區等。另外，餐飲方面，則是將名偵探柯南元素及人氣角色融入大量餐點，做出口感層次豐富的主題餐點、造型甜點，以及消暑沁涼飲品。門市也同步販售豐富的周邊商品，例如限量日版最新電影「紺青之拳」周邊商品、值得收藏的Detective Conan Café 專屬限定商品。

「名偵探柯南咖啡廳Detective Conan Cafe」

地址：台北市松高路12號(新光三越台北信義新天地A8館2樓)