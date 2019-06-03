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美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

全球瘋趙無極 最有眼光的藏家原來在台灣...

2019-06-03 17:27經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

趙無極熱持續延燒！今年春季各大拍賣行莫不端出趙氏精品等級作品，皆頗具話題而屢創億元級價格，讓外界看到趙氏畫作魅力。而在亞洲，最早收藏趙無極的是台灣藏家，除了眾所周知的元大集團馬家大公子馬維建，他與趙無極為忘年之交，還有富邦金控副董事長蔡明興，都是趙氏畫作愛好者。

今年趙氏畫作縱橫各大春拍，除了台灣拍賣公司羅芙奧上拍趙無極「1.12.68（13.2.77）」以約2.93億元成交，創下台灣拍賣史上趙無極油畫第一高價新紀錄；香港佳士得今年春拍上拍趙無極「三聯作1987-1988」以港幣1.78億元（含佣金，約新台幣7.12億元）成交，成為趙氏拍賣史上第四高價。

佳士得亞洲二十世紀和當代藝術部主席張丁元在今年佳士得春拍預展時表示，台灣藏家收趙無極收得早，早在90年初就開始收藏，無論是品味或是市場價格銜接上，台灣藏家都很有眼光，也不斷有新藏家投入。

「以經驗來說，台灣喜歡以號數來看，藏家常問：趙無極什麼時候一號數可破新台幣100萬，接著問何時破500萬、1,000萬？」張丁元說，這也可見台灣藏家的喜好與關心，一方面他們想了解市場脈動，一方面也推敲價錢。而趙無極並沒讓藏家失望，近年來每次都拍出超乎的價格。

此外，今年3月31日香港蘇富比「現代藝術晚拍」，謝景蘭「遮掩的月」以6,775萬港元（約新台幣2.71億元）成交，刷新她的個人拍賣紀錄，對不熟悉藝術拍賣市場的人可能不知道這位藝術家是誰，但拍賣藏家會告訴你，她是印象派大師趙無極已逝前妻。

香港蘇富比藝術空間在今年5月落幕的「謝景蘭：舞躍抽象」展售會，推出謝景蘭家三段創作時期的油畫及紙本，這是趙無極的兒子趙嘉陵為母親所舉辦的展覽，日前他簡短提到他對於父母親作品的看法。

對於趙無極作品價格在拍場屢創新高，趙嘉陵坦言，他對藝術品的拍賣市場所知有限，實在沒有資格評論父親作品的價格，但是他很尊重父親的藝術，對趙無極也十分佩服；對於一向支持趙無極的收藏家，尤其是在趙作品價格未飛升前，就已欣賞他的收藏家，價格也證明他們早年的眼光。

他也提到，父母的畫作各有自己風格、理念，各有不同的感人之處。對他而言來説，父母都忠於藝術，不白過一生，同樣偉大。

香港佳士得蘇富比

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